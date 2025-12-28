Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Un momento de la presentación del reparto de tiques en la Plaza Mayor de El Ejido. IDEAL

El Ejido reparte 800 tiques para disfrutar de Little Park en Navidad

María Herminia Padial ha destacado que «el Parque en cada edición mejora con atracciones, talleres, actuaciones, musicales, conciertos o magia»

J. C.

El Ejido

Domingo, 28 de diciembre 2025, 19:54

El Ayuntamiento de El Ejido se unió al 'Little Park' para promocionar la práctica de deporte infantil y de ocio inclusivo llevando a cabo el ... reparto de 800 tickets gratuitos entre estos colectivos en el municipio.

