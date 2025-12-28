El Ejido reparte 800 tiques para disfrutar de Little Park en Navidad

El Ayuntamiento de El Ejido se unió al 'Little Park' para promocionar la práctica de deporte infantil y de ocio inclusivo llevando a cabo el ... reparto de 800 tickets gratuitos entre estos colectivos en el municipio.

La gerente de 'Little Park', Laura Espinosa, entregó a las ediles de Comercio, María Herminia Padial; Deportes, María José Martín; Servicios Sociales, Delia Mira; y Discapacidad, María del Mar Martínez, entradas gratuitas para las atracciones del Parque de Ocio Infantil que se ubica en la Plaza Mayor de El Ejido que, a su vez, van a ser repartidas entre los usuarios de Servicios Sociales, las asociaciones de discapacidad y entre los niños que participen en las carreras escolares de la XXXVIII Carrera San Silvestre, que se celebró este 28 de diciembre en el Parque San José.

La concejala de Comercio, María Herminia Padial, aplaudió esta iniciativa «que busca unir deporte, ocio e inclusión en un mismo espacio como es la Plaza Mayor, que cada Navidad se convierte en el epicentro de la actividad durante estas fiestas, entre otras acciones por el 'Little Park».

Actividades

La concejala de Comercio, María Herminia Padial recordó que «el Parque en cada edición apuesta por la mejora en la calidad de los servicios con atracciones mecánicas, acciones de dinamización y entretenimiento con musicales de actualidad, magia, cuenta cuentos, canta juegos, concursos, teatro y guiñol, espacios interactivos con videojuegos y todo tipo de actividades infantiles y juveniles que durante 38 días mantienen la zona en permanente dinamismo».

De este modo el pasado 23 de diciembre, desde las 18.00 horas y hasta las 19.30 horas llegó 'El Buzón Mágico para las cartas a Papá Noel con sus elfos' y el miércoles 24 de diciembre desde las 12.00 horas y hasta las 13.30 horas se dispuso de 'La fábrica de sueños: para las cartas con elfos y fotomatón navideño'.

Ya el lunes 5 de enero, uno de los Reyes Magos visitará la Plaza Mayor desde las 12.00 y hasta las 13.30 horas para recoger los deseos de los más pequeños. Todos los días de 11.00 a 12.00 horas y de 17.00 horas a 18.00 horas se suprime la música, ruido y luces brillantes en el Parque para que los menores con TEA puedan disfrutar al igual que el resto de los niños.

Recordar que Little Park, que estará abierto hasta el próximo martes 6 de enero, es ya todo un referente a nivel provincial, desde el Área de Comercio del Ayuntamiento de El Ejido se impulsa y se colabora con esta actividad de dinamización navideña desde hace más de 10 años, por tratarse de un impulso para el municipio, ya que genera diversión y enriquece la actividad empresarial y el tejido comercial de la zona en una época tan especial.