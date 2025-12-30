Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Se mantienen y refuerzan otras formas de pago, como el pago con tarjeta bancaria o Bizum. IDEAL

El Ejido reorganiza el sistema de pago a partir del próximo 1 de enero

No se podrán realizar pagos en efectivo en las dependencias municipales, pero sí en las entidades bancarias como Cajamar y Unicaja

J. C.

El Ejido

Martes, 30 de diciembre 2025, 03:23

A partir del 1 de enero, el Ayuntamiento de El Ejido va a implantar un cambio en el sistema de cobro de tasas, impuestos y ... demás ingresos municipales, que consiste en que no se podrán realizar pagos en efectivo en las dependencias municipales.

El Ejido reorganiza el sistema de pago a partir del próximo 1 de enero