El Ejido reorganiza el sistema de pago a partir del próximo 1 de enero

A partir del 1 de enero, el Ayuntamiento de El Ejido va a implantar un cambio en el sistema de cobro de tasas, impuestos y ... demás ingresos municipales, que consiste en que no se podrán realizar pagos en efectivo en las dependencias municipales.

Asimismo, el pago en efectivo seguirá estando disponible a través de las entidades bancarias colaboradoras Cajamar y Unicaja, donde se podrán abonar sus recibos con total normalidad. Además, el Ayuntamiento informa que se está trabajando en la firma de nuevos acuerdos con otras entidades bancarias para ampliar las opciones disponibles.

En este sentido, el concejal de Hacienda, José Francisco Rivera, ha explicado que «no se trata de eliminar el pago en efectivo, sino de reorganizarlo con el objetivo de mejorar la seguridad, agilizar los trámites y ofrecer un servicio más eficiente a la ciudadanía, como ya hacen muchas administraciones públicas».

Rivera ha recordado que «los vecinos van a seguir teniendo múltiples opciones para pagar sus recibos, tanto en efectivo como por medios electrónicos». Junto al pago en efectivo a través de entidades colaboradoras, el Ayuntamiento mantiene y refuerza otras formas de pago, como el pago con tarjeta bancaria o Bizum en las oficinas municipales, así como el pago telemático a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible las 24 horas del día.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de El Ejido mantiene un convenio con Correos, que permite el pago de los recibos en sus oficinas municipales, ofreciendo otra alternativa.

El edil de Hacienda ha destacado que «queremos facilitar al máximo las gestiones a los vecinos, evitando desplazamientos innecesarios y adaptándonos a las distintas necesidades de la población».

Asimismo, el Ayuntamiento también recuerda la posibilidad de domiciliar los recibos municipales, una opción que asegura el pago dentro del periodo voluntario y evita recargos o intereses.

El edil de Haciendo ha incidido en que «este cambio responde a criterios de seguridad y buena gestión, al reducir el manejo de dinero en efectivo en las dependencias municipales, lo que permite minimizar riesgos, evitar errores administrativos y agilizar la atención al público».

El personal municipal estará disponible para informar y resolver cualquier duda sobre las distintas formas de pago, así como para orientar a quienes deseen domiciliar sus recibos, utilizar la sede electrónica o el kiosko de recaudación que permite gestionarse personalmente el pago utilizando tarjeta bancaria o Bizum.

Con esta medida, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una administración cercana, segura y orientada a facilitar los trámites a la ciudadanía, mejorando la gestión sin generar perjuicio para los vecinos.

Este modelo de gestión es el que ya aplican numerosas administraciones públicas en España, siguiendo las recomendaciones de los órganos de control para reducir riesgos y mejorar la eficiencia. Además, el Ayuntamiento está trabajando para incorporar nuevas modalidades de pago como códigos QR en las cartas de pago.