Presentación del acto en el Ayuntamiento de El Ejido. IDEAL

El Ejido renueva el Plan Municipal de Movilidad para ayudar al comercio de proximidad

El acuerdo entre el Ayuntamiento y Telpark facilita el aparcamiento en el parking de Ejido Centro con bonos de 12 horas por 2,19 euros

J. C.

El Ejido

Jueves, 8 de enero 2026, 00:48

Comenta

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Comercio, ha renovado el acuerdo de colaboración que mantiene con la empresa Telpark, gestora ... del parking Centro Ejido, para impulsar el Programa Municipal de Movilidad Comercial Sostenible. «Una iniciativa diseñada para facilitar el acceso al centro de la ciudad durante el periodo de rebajas y promover una movilidad más eficiente y respetuosa con el entorno», ha señalado la edil, María Herminia Padial.

El Ejido renueva el Plan Municipal de Movilidad para ayudar al comercio de proximidad