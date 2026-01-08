El Ejido renueva el Plan Municipal de Movilidad para ayudar al comercio de proximidad

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Comercio, ha renovado el acuerdo de colaboración que mantiene con la empresa Telpark, gestora ... del parking Centro Ejido, para impulsar el Programa Municipal de Movilidad Comercial Sostenible. «Una iniciativa diseñada para facilitar el acceso al centro de la ciudad durante el periodo de rebajas y promover una movilidad más eficiente y respetuosa con el entorno», ha señalado la edil, María Herminia Padial.

De esta manera, entre el 7 y el 31 de enero, los ciudadanos podrán adquirir bonos Multipass de 12 horas de los que podrán hacer uso durante todo el año. Estarán disponibles en modalidades de 5 a un precio de 2,69€/pase, 10 a 2,49€/pase y 20 usos a 2,19€/pase, para aparcar en el parking de CENTRO EJIDO TELPARK. Estos pases pueden adquirirse a través de la aplicación Telpark y permiten entrar y salir del aparcamiento automáticamente mediante lectura digital de matrícula, evitando el uso de ticket y agilizando el proceso.

Esta medida se enmarca en «el Programa Municipal de Movilidad Comercial Sostenible que es una herramienta eficaz que garantiza a la ciudadanía un acceso cómodo y asequible, que impulsa el comercio y la hostelería local durante un periodo clave y contribuye a incrementar la afluencia a la zona comercial».

Por otra parte, la edil de Comercio ha destacado que «el acuerdo también cuenta con una línea específica para vehículos eléctricos que durante este período contarán con un descuento del 30% en la carga». Y es que se trata de vehículos que contribuyen a crear un entorno más sostenible medioambientalmente, mediante la reducción de las emisiones de CO2.

Por su parte, desde Telpark, José María Fayos, responsable de la Dirección Sur de Off Street, subraya que «esta colaboración estable con el Ayuntamiento de El Ejido permite ofrecer soluciones digitales, accesibles y sostenibles, que facilitan la movilidad y apoyan directamente la actividad económica local».

Ayuntamiento y Telpark llevan años trabajando conjuntamente en distintas campañas orientadas a favorecer el comercio y la hostelería local, facilitando el acceso ordenado y eficiente a los aparcamientos mediante promociones ventajosas para la ciudadanía.