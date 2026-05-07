El Ejido renueva sus cuatro banderas azules para Balerma, Levante, Poniente y San Miguel

El municipio de El Ejido renueva un año más sus cuatro banderas azules, que ondearán de nuevo este verano en las playas de Balerma, Levante, ... Poniente y San Miguel.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora de la iniciativa Bandera Azul, que ha anunciado el listado definitivo de playas de toda España reconocidas como las mejores para este año por el buen estado de las aguas, el alto nivel de los servicios playeros y la seguridad de los bañistas.

Esta renovación de las cuatro banderas azules reconoce el trabajo que se hace en el litoral ejidense y la calidad de los recursos turísticos y servicios con los que cuenta el municipio.