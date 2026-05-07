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El Ejido renueva sus cuatro banderas azules para Balerma, Levante, Poniente y San Miguel

Esta renovación de las cuatro banderas azules reconoce el trabajo que se hace en el litoral ejidense

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Una playa del municipio ejidense.
Una playa del municipio ejidense. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El municipio de El Ejido renueva un año más sus cuatro banderas azules, que ondearán de nuevo este verano en las playas de Balerma, Levante, ... Poniente y San Miguel.

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El Ejido renueva sus cuatro banderas azules para Balerma, Levante, Poniente y San Miguel

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