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El Ejido renueva el convenio de patrocinio con el tricampeón del mundo de Windsurf, Víctor Fernández

El Convenio tiene como objetivo principal que el deportista ejidense promocione la marca 'El Ejido Gourmet Quality' por todas las pruebas y competiciones internacionales a las que acude

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Un momento de la firma.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y el que ha sido tres veces campeón del mundo de windsurf en la categoría de olas y ... Embajador Honorífico de la ciudad, Víctor Fernández, firmaron el convenio de patrocionio publicitario que mantienen durante los últimos años y que tiene como finalidad principal que el deportista ejidense promocione la marca 'El Ejido Gourmet Quality' por todas las pruebas y competiciones internacionales a las que acude.

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El Ejido renueva el convenio de patrocinio con el tricampeón del mundo de Windsurf, Víctor Fernández

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El Ejido renueva el convenio de patrocinio con el tricampeón del mundo de Windsurf, Víctor Fernández