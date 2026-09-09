El Ejido renueva el convenio de patrocinio con el tricampeón del mundo de Windsurf, Víctor Fernández

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y el que ha sido tres veces campeón del mundo de windsurf en la categoría de olas y ... Embajador Honorífico de la ciudad, Víctor Fernández, firmaron el convenio de patrocionio publicitario que mantienen durante los últimos años y que tiene como finalidad principal que el deportista ejidense promocione la marca 'El Ejido Gourmet Quality' por todas las pruebas y competiciones internacionales a las que acude.

Antes de la rúbrica, la máxima regidora destacó del contrato de patrocinio que «nos permite aprovechar su potencial y proyección internacional para dar a conocer nuestras posibilidades turísticas y deportivas, además de promocionar la calidad de las verduras y hortalizas que producimos a través del sello 'El Ejido Gourmet Quality». Asimismo, subrayó que «se identifica con valores propios de los ejidenses como son el sacrificio, la humildad, el esfuerzo, la constancia y el trabajo».

Por su parte, Víctor Fernández se mostró muy agradecido «por el gran apoyo que desde hace años recibo del Ayuntamiento y que contribuye a que pueda seguir realizando el circuito mundial y llevar el nombre de mi ciudad allá a donde voy».

En el encuentro con el windsurfista también estuvieron presentes María Herminia Padial, la concejala de Turismo, y José Antonio Sánchez, de Treze Agromarketing.

El deportista está inmerso en el Campeonato del Mundo de Windsurf de la PWA, donde se encuentra entre los diez primeros clasificados, aunque todavía le queda disputar el Windsurf World Cup Sylt, que tendrá lugar en Alemania del 25 de septiembre al 4 de octubre; y en la final del Windsurf World Cup Sylt, que se disputará en la costa chilena del 14 al 26 de noviembre. Por último, Julia Ibáñez alabó los logros del windsurfista y le deseó suerte de cara a sus próximas competiciones.