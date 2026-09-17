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El Ejido renueva la carretera que une Matagorda con Almerimar

Con el apoyo de la Diputación se ha hecho la rehabilitación de esta importante vía ejidense

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El presidente de la Diputación y la alcaldesa de El Ejido visitaron la carretera que une las pedanías.

Javier Cortés

El Ejido

La estrecha alianza y firme colaboración institucional que mantienen la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de El Ejido volvió a dar sus frutos ... en proyectos materializados que benefician a toda la sociedad. La institución provincial renovó por completo los 3,79 kilómetros de la carretera municipal que unen al núcleo de Matagorda con Almerimar y la carretera A-389.

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