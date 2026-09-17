El Ejido renueva la carretera que une Matagorda con Almerimar

La estrecha alianza y firme colaboración institucional que mantienen la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de El Ejido volvió a dar sus frutos ... en proyectos materializados que benefician a toda la sociedad. La institución provincial renovó por completo los 3,79 kilómetros de la carretera municipal que unen al núcleo de Matagorda con Almerimar y la carretera A-389.

Se trata de una actuación que palió los problemas que presentaba el anterior firme que se encontraba muy deteriorado debido al paso del tiempo y elevado tráfico que transita por esta vía. La medida favorece la comunicación vecinal entre núcleos de población, facilita el trabajo a las explotaciones agrícolas de la zona y, al mismo tiempo, fomenta el turismo al conectar unos de los enclaves más demandados del Poniente almeriense como Almerimar.

La obra, financiada al 100% por la Diputación Provincial, se enmarca en el Plan de Caminos de la institución y contó con una inversión de 550.000 euros. Entre las principales actuaciones cabe destacar la renovación del firme con una nueva capa asfáltica, la ampliación de la calzada donde era posible y obras de drenaje pluvial ya que la zona solía inundarse anteriormente cuando llovía con cierta intensidad.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado por la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y otros miembros de las corporaciones municipal y provincial, como el vicepresidente de Diputación y concejal ejidense, Ángel Escobar, visitó la carretera para conocer el resultado de unos trabajos que ya finalizaron y que disfrutan todos los usuarios de la vía.

En este sentido, García Alcaina afirmó que «con esta obra tenemos una muestra más de cómo la fluida colaboración entre instituciones, entre el Ayuntamiento de El Ejido y la Diputación Provincial, se traduce en beneficios para la ciudadanía. Afianzamos la seguridad vial y el confort en una arteria vertebradora y clave para El Ejido, dejando además la plataforma adaptada para un futuro carril bici».

Plan de Caminos

Del mismo modo, el presidente provincial remarcó que el Plan de Caminos que Diputación mantiene vigente se trata del «más ambicioso e inversor» en la historia de la institución con la inversión de 14 millones de euros que llegarán a todos los municipios y concluyó al aseverar que «conectamos territorios y personas favoreciendo la actividad industrial en la provincia para igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan».

Por su parte, la alcaldesa puso en valor esta actuación que «responde a una necesidad real de nuestros vecinos». «Esta mejora supone avanzar en la conservación y puesta a punto de una vía muy utilizada, incrementando la seguridad y mejorando las condiciones de circulación para vecinos, trabajadores y usuarios de esta zona».

«Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a la Diputación su colaboración y su compromiso con las infraestructuras de nuestro municipio», señaló la alcaldesa. En esta renovada carretera municipal se instaló un nuevo firme con una capa asfáltica de 6 centímetros de espesor; se amplió la calzada en dos metros por el margen sur en los tramos donde el espacio lo permitía y se aplicó una solución para esta zona históricamente inundable con una red de tuberías subterráneas, cunetas de hormigón en V, pozos de registro y obras de drenaje transversal.

Otro aspecto destacado de la actuación reside en la seguridad y movilidad sostenible. Se construyeron bermas laterales de hormigón (25 centímetros), renovación de la señalización horizontal y vertical, instalación de barreras con protección para motociclistas y adecuación técnica del trazado para albergar en el futuro un carril bici.