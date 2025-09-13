El Ejido renueva su acuerdo con Telpark para fomentar el comercio de proximidad Los bonos, válidos por un año, se pueden adquirir a través de la aplicación móvil Telpark en formatos de 5, 10 o 20 usos

J. Cortés El Ejido Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Comercio, renovó hace unos días el acuerdo de colaboración que mantiene con la empresa Telpark, gestora del parking Centro Ejido, mediante el que se trata de facilitar el aparcamiento a vecinos y visitantes, y fomentar así también el comercio de proximidad.

El acuerdo contempla «la puesta a disposición de los usuarios de bonos con condiciones muy ventajosas para que el aparcamiento no sea un impedimento para poder disfrutar del comercio, la restauración y el ocio en el centro del municipio», como destacó la concejala de Comercio, María Herminia Padial, acompañada por el área manager de la empresa Telpark, José María Cuesta López.

De esta manera, entre el pasado lunes 8 y el martes 30 de septiembre, los interesados pueden adquirir sus bonos Multi Pass de 5, 10 o 20 usos con los que poder estacionar en el parking durante 12 horas ininterrumpidas por solo 1,99 euros, sin franjas horarias ni restricciones de días, de manera muy sencilla, ya que el bono se asocia a la matrícula del vehículo. Así, el Multi Pass se puede usar de lunes a domingos, incluidos festivos, con una validez de un año.

La medida se enmarca en la estrategia de impulso y apoyo al comercio local, «con la que dinamizar el municipio y contribuir a la promoción y estímulo del comercio de proximidad, tan necesario para el desarrollo social y económico de un municipio», subrayó María Herminia Padial.

Por otra parte, la edil de Comercio destacó que «el acuerdo también cuenta con una línea específica para vehículos eléctricos que durante este período contarán con un descuento del 30% en la carga». Y es que se trata de vehículos que contribuyen a crear un entorno más sostenible medioambientalmente, mediante la reducción de las emisiones de CO2. Por su parte, los bonos se pueden adquirir a través de la aplicación móvil Telpark puesta a disposición de la ciudadanía por la concesionaria del aparcamiento.