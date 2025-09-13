Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del acto. IDEAL

El Ejido renueva su acuerdo con Telpark para fomentar el comercio de proximidad

Los bonos, válidos por un año, se pueden adquirir a través de la aplicación móvil Telpark en formatos de 5, 10 o 20 usos

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:06

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Comercio, renovó hace unos días el acuerdo de colaboración que mantiene con la empresa Telpark, gestora del parking Centro Ejido, mediante el que se trata de facilitar el aparcamiento a vecinos y visitantes, y fomentar así también el comercio de proximidad.

El acuerdo contempla «la puesta a disposición de los usuarios de bonos con condiciones muy ventajosas para que el aparcamiento no sea un impedimento para poder disfrutar del comercio, la restauración y el ocio en el centro del municipio», como destacó la concejala de Comercio, María Herminia Padial, acompañada por el área manager de la empresa Telpark, José María Cuesta López.

De esta manera, entre el pasado lunes 8 y el martes 30 de septiembre, los interesados pueden adquirir sus bonos Multi Pass de 5, 10 o 20 usos con los que poder estacionar en el parking durante 12 horas ininterrumpidas por solo 1,99 euros, sin franjas horarias ni restricciones de días, de manera muy sencilla, ya que el bono se asocia a la matrícula del vehículo. Así, el Multi Pass se puede usar de lunes a domingos, incluidos festivos, con una validez de un año.

La medida se enmarca en la estrategia de impulso y apoyo al comercio local, «con la que dinamizar el municipio y contribuir a la promoción y estímulo del comercio de proximidad, tan necesario para el desarrollo social y económico de un municipio», subrayó María Herminia Padial.

Por otra parte, la edil de Comercio destacó que «el acuerdo también cuenta con una línea específica para vehículos eléctricos que durante este período contarán con un descuento del 30% en la carga». Y es que se trata de vehículos que contribuyen a crear un entorno más sostenible medioambientalmente, mediante la reducción de las emisiones de CO2. Por su parte, los bonos se pueden adquirir a través de la aplicación móvil Telpark puesta a disposición de la ciudadanía por la concesionaria del aparcamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  3. 3

    Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada
  4. 4 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  5. 5

    Los familiares del asesinado en Huétor le dan el último adiós acompañados de un equipo de psicólogos
  6. 6

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja
  7. 7 Así es la nueva bebida hecha con agua de Granada que anuncian Casillas, Ona Carbonell o Márquez
  8. 8 Aparece un flamenco en la playa de Torrenueva y el Ayuntamiento avisa a los bañistas de cómo actuar
  9. 9 El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción
  10. 10

    Las exigencias de Hongla colapsan otro traspaso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido renueva su acuerdo con Telpark para fomentar el comercio de proximidad

El Ejido renueva su acuerdo con Telpark para fomentar el comercio de proximidad