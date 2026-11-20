La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido celebrada el pasado jueves acordó la ejecución de las obras de cambio de cubierta de la ... nave de petanca de Santa María del Águila, por importe de 101.925 euros. Los trabajos se centran en la renovación integral de la cubierta mediante la incorporación de una solución constructiva más eficiente y adaptada a las necesidades actuales.

La nueva cubierta se va a ejecutar con un sistema tipo sándwich, que permite optimizar el comportamiento térmico y mejorar el confort en el interior de la instalación.

Asimismo, el proyecto contempla la instalación de un aireador estático en cumbrera, favoreciendo la ventilación natural del espacio, así como la incorporación de franjas de iluminación cenital mediante chapas onduladas de policarbonato translúcido, lo que contribuye a potenciar la entrada de luz natural en el interior.

De forma complementaria, se llevará a cabo la puesta a punto de la estructura metálica y el acondicionamiento del interior con trabajos de limpieza, tratamiento y pintado, contribuyendo a optimizar las condiciones de la nave.

La Junta de Gobierno también aprobó el expediente de contratación para el suministro, instalación y puesta en marcha de la ampliación del videowall de la sala de control de la Policía Local, con un presupuesto base de licitación de 48.700 euros.

El municipio cuenta con un amplio sistema de videovigilancia, que se fue extendiendo progresivamente por el centro urbano, los distintos núcleos de población y otros espacios de especial relevancia para la seguridad ciudadana.

La ampliación del videowall permitirá visualizar de forma permanente y simultánea un mayor número de señales de vídeo procedentes de las cámaras distribuidas por el municipio. De este modo, se facilitará la supervisión de los distintos puntos de vigilancia y se contribuirá a reducir los tiempos de detección y respuesta ante posibles incidencias.

Asimismo, el incremento de la superficie y de la resolución de visualización facilitará la identificación de elementos de interés en las imágenes, reforzando la eficacia del sistema de videovigilancia como herramienta de prevención, supervisión e investigación policial.

Además, el Ayuntamiento va a incorporar a la flota municipal 15 vehículos mediante renting con opción de compra. La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno al expediente de contratación para sustituir 14 vehículos que actualmente prestan servicio en distintas áreas municipales e incorporar uno nuevo para atender las necesidades de la concejalía de Cultura. El contrato tendrá una duración de cuatro años y contará con un presupuesto anual cercano a los 100.000 euros.

A su vez, la Junta de Gobierno dio luz verde a la licitación de las obras de mejora y reparación del revestimiento externo de la Torre de Balerma con el objetivo de garantizar su conservación, consolidar sus elementos constructivos y frenar el deterioro que presenta como consecuencia del paso del tiempo y de su exposición al ambiente marino.

El proyecto, que contempla un presupuesto de ejecución de 124.843 euros se enmarca en el compromiso del equipo de Gobierno de conservar y mantener el patrimonio histórico y arquitectónico del municipio.