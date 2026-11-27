La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó este jueves, además de las habituales licencias urbanísticas, varios asuntos relacionados con la mejora de ... los servicios e infraestructuras municipales. Entre ellos, destaca la contratación de las actuaciones necesarias para la renovación y sustitución integral de puntos de luz y elementos asociados del alumbrado exterior en la vía pública que se vieron afectados por el tren de borrascas atlánticas y episodio meteorológico adverso (Dana) registrado entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 154.880 euros, un plazo de ejecución de 16 meses y está financiado íntegramente por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía. Permitirá renovar 103 puntos de alumbrado público en Almerimar y Balerma mediante la instalación de un total de 191 nuevas luminarias con tecnología LED.

Las inspecciones técnicas realizadas en ambos núcleos constataron daños estructurales, funcionales y eléctricos que comprometen el correcto funcionamiento y la seguridad de los equipos, y que resultan incompatibles con una reparación parcial o con la simple reposición de las luminarias, haciendo necesaria una renovación de los elementos afectados.

En Almerimar, los trabajos se desarrollarán en el tramo del Paseo Marítimo comprendido entre el camping y la salida hacia Guardias Viejas, donde se instalarán 88 nuevas columnas equipadas con doble luminaria, para lo que será necesario ejecutar nuevas cimentaciones y redistribuir los emplazamientos.

La intervención permitirá sustituir las instalaciones actuales que presentan un elevado grado de deterioro y un importante efecto vela frente al viento. Estas circunstancias provocaron frecuentes averías, roturas de conductores y fracturas de los brazos de sustentación, afectando al funcionamiento y a la seguridad del alumbrado.

Por su parte, en Balerma se renovarán 15 puntos de luz ubicados en la calle Alberti y la avenida Palmeral, mejorando las condiciones del alumbrado en estas vías.

Dada la proximidad de ambas zonas al litoral, el proyecto contempla una selección específica de materiales para garantizar una mayor resistencia a la corrosión y a los ambientes salinos, factores que aceleran el deterioro de las instalaciones convencionales.

Así, en el Paseo Marítimo de Almerimar se instalarán columnas de poliamida reforzada con fibra de vidrio y luminarias fabricadas con polímeros técnicos avanzados, mientras que en Balerma se utilizarán luminarias con un tratamiento especial de pintura para ambientes salinos.

La actuación se ejecutará mediante un contrato de suministro, mientras que los trabajos de instalación correrán a cargo de la empresa de mantenimiento municipal DUE.

Con esta intervención, el Ayuntamiento continúa avanzando en la recuperación de los espacios públicos afectados por los últimos temporales, al tiempo que moderniza las infraestructuras municipales con soluciones más eficientes, seguras y adaptadas a las características del entorno.

La renovación permitirá mejorar la calidad del alumbrado, mejorar la eficiencia energética y aumentar la seguridad y la vida útil de los equipos, reduciendo las averías y las necesidades de mantenimiento, especialmente en estos núcleos expuestos a las condiciones ambientales del litoral.