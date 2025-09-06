El Ejido refuerza los trabajos de desbroce para garantizar la seguridad al Cristo de la Luz Estas labores se están llevando a cabo en la Rambla del Brujo y otros caminos para el paso de los peregrinos hasta Dalías

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, charla con uno de los trabajadores que mejora el camino.

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente, está llevando a cabo estas semanas los trabajos de acondicionamiento de arcenes y márgenes de caminos rurales por donde discurre la peregrinación al Santísimo Cristo de la Luz.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto al concejal de Agricultura, Manuel Martínez, supervisó las labores que se están desarrollando en estos días en la Rambla del Brujo.

El regidor ejidense detalló que «esta peregrinación moviliza a miles de personas de la comarca del Poniente y de otros puntos de la provincia, que acuden a rendir culto al Santo Cristo y, en su gran mayoría, lo hacen a través de vías y caminos pertenecientes a nuestro municipio, por ello es fundamental que llevemos a cabo estas intervenciones para garantizar la seguridad de los peregrinos y que cuenten con las mejores condiciones posibles durante su trayecto».

En concreto, se cuenta con dos equipos de operarios, el primero de los equipos está utilizando una retroexcavadora mixta con desbrozadora, con dos peones que están realizando trabajos de desbroce y limpieza de márgenes, actuando en el Camino de los Siseñores, el Camino del Ayudante, el Camino del Sector IV IRYDA, la Rambla del Bujo y todos aquellos tramos que son utilizados por los peregrinos.

Segunda dotación

La segunda dotación está formada por una retroexcavadora mixta y un peón para el acondicionamiento de la rasante de la Rambla del Bujo y del camino en tierra que da acceso a la misma. Una vez finalizado el trabajo, se unirá a las labores de desbroce y limpieza de los márgenes de los caminos.

Además, este año se incorporó a estas labores una compactadora para mejorar la rasante, especialmente de la Rambla, así como optimizar su seguridad y accesibilidad.

Por otro lado, el Consistorio ejidense está reforzando las labores de limpieza en los márgenes y cunetas de la red de caminos rurales del municipio durante este período estival, labores enmarcadas en el objetivo municipal de mantener la red viaria rural en las mejores condiciones posibles.

Las tareas que se llevan a cabo durante todo el año se refuerzan durante este período, aprovechando que la actividad en el sector se reduce, para mantener así una adecuada imagen del campo, incrementar la seguridad y funcionalidad de las vías y contribuir a una buena sanidad vegetal en la zona rural.

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, subrayó que «la higiene rural es clave en un sector tan competitivo como el nuestro, ya que contamos con uno de los sistemas productivos más importantes, innovadores y eficientes del mundo, por lo que es fundamental mantener un campo ordenado y limpio que garantice una imagen acorde».

En este sentido, el concejal de Agricultura y Medio Ambiente incidió en que para mantener esa buena imagen es necesaria la colaboración de todos, tanto administraciones como agricultores y empresas, también en materia de higiene rural.

