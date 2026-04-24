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Un operario limpiando una de las calles del municipio ejidense. IDEAL

El Ejido refuerza el servicio de limpieza y recogida de residuos durante las Fiestas

San Marcos 2026 ·

Estará operativo hasta el 27 de abril e incluye refuerzos intensivos en el recinto ferial y el centro del municipio, con más de una veintena de operarios, maquinaria especializada y servicios nocturnos

Javier Cortés

El Ejido

Viernes, 24 de abril 2026, 18:24

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El Ayuntamiento de El Ejido ha puesto en marcha un amplio dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos con motivo de la festividad de ... San Marcos, con el objetivo de que calles, plazas y espacios públicos presenten su mejor imagen durante estos días señalados en los que miles de personas salen a la calle y visitan el municipio.

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El Ejido refuerza el servicio de limpieza y recogida de residuos durante las Fiestas