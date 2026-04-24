El Ejido refuerza el servicio de limpieza y recogida de residuos durante las Fiestas

El Ayuntamiento de El Ejido ha puesto en marcha un amplio dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos con motivo de la festividad de ... San Marcos, con el objetivo de que calles, plazas y espacios públicos presenten su mejor imagen durante estos días señalados en los que miles de personas salen a la calle y visitan el municipio.

Esta celebración, que se han consolidado como un referente a nivel provincial y que desde 2019 cuentan con la distinción de 'Fiesta de Interés Turístico Andaluz', atrae cada año a numerosos visitantes, lo que hace necesaria una planificación extraordinaria de los servicios municipales para garantizar tanto la limpieza como la correcta gestión de los residuos.

El dispositivo de refuerzo permanecerá activo hasta el próximo lunes 27 de abril. De manera previa, ya se han llevado a cabo trabajos de limpieza y acondicionamiento en el Recinto Ferial, su entorno y la zona centro. Asimismo, la empresa municipal DUE ha desarrollado labores de mantenimiento en los distintos espacios en los que se van a desarrollar las actividades, así como por las calles por las que discurrirá la tradicional Procesión-Romería del domingo, asegurando que todo el recorrido se encuentre en óptimas condiciones.

Durante los días festivos, el operativo contempla un refuerzo continuo en el recinto ferial. Cada jornada comienza con una limpieza intensiva a primera hora de la mañana, en la que intervienen cinco operarios equipados con carritos, mientras que durante el horario de apertura del recinto, entre las 20:00 y las 02:00 horas, se mantiene un servicio permanente de limpieza con dos trabajadores apoyados por un camión de caja abierta.

Estas actuaciones se completan con un baldeo mixto nocturno tanto en el recinto ferial como en la zona centro, que se llevará a cabo tras el cierre para garantizar que los espacios estén en perfectas condiciones al día siguiente.

El dispositivo también presta especial atención a otros eventos destacados de las fiestas. En el caso de la feria del mediodía, se refuerza la limpieza en la zona centro con un operario especialista dotado de motocarro durante los días de mayor afluencia, 24 y 25. Por su parte, la tradicional fiesta de las habas, el tocino y la fritá contará con un equipo específico de cuatro operarios que se encargarán de la limpieza del parque y entorno pabellón municipal tras su celebración.

El momento más multitudinario será la Procesión-Romería del domingo, en la que miles de personas llenarán las calles del centro para acompañar a San Marcos en su recorrido, seguido las tradicionales carrozas y caballos. Para este evento se ha previsto un despliegue especial de limpieza que actuará tanto durante el desarrollo del desfile como a su finalización, con la intervención de tres barredoras mecánicas, seis peones con carrito y dos operarios equipados con sopladores, con el fin de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Desde el Ayuntamiento se hace, además, un llamamiento a la responsabilidad y colaboración ciudadana, recordando a vecinos y visitantes la importancia de utilizar los contenedores de residuos y vidrio, hacer uso de las papeleras, evitar arrojar basura en la vía pública y emplear los aseos públicos habilitados en puntos estratégicos como la Plaza Mayor, el Parque Municipal y el Recinto Ferial.