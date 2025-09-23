El Ejido refuerza la seguridad con nuevos vehículos y más recursos para la Policía Local Siete nuevos vehículos se incorporan a la flota, junto al incremento de 90 chalecos antibalas, cascos, entre otros

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, con agentes de la Policía Local y con las nuevas adquisiciones.

La Policía Local de El Ejido incorporó nuevos vehículos a su flota y nuevos medios al servicio de la seguridad ciudadana. El alcalde, Francisco Góngora, y el Intendente Jefe, Marco Muñoz, presentaron la mañana de este lunes todos los recursos.

Se trata de tres vehículos policiales totalmente equipados y con kit de detenidos destinados a la unidad de prevención 092/112; tres vehículos camuflados también equipados, pero sin distintivos policiales externos que se utilizarán para diversos servicios de vigilancia de la ordenanza de convivencia ciudadana, violencia de género, vigilancia de taxis pirata y a todas aquellas funciones policiales que requieran la utilización de este tipo de vehículos. Y un nuevo vehículo que se suma a la flota del GOAP.

Además de la presentación de estos siete vehículos se ha mostrado parte de la excelente dotación material con la que cuenta Policía Local entre la que se encuentran: detectores manuales de metales; cascos de protección; dron de vigilancia; detectores de alcohol y drogas; dispositivos táser, desfibriladores; y en breve 90 nuevos chalecos antibalas.

Por su parte, Francisco Góngora señaló que el objetivo es «mejorar cada día el servicio que damos a los vecinos de El Ejido. Una policía moderna, cercana, preparada y con medios suficientes. Tenemos una Policía Local que está trabajando bien, incrementando medios y recursos dentro de nuestras posibilidades económicas; incorporando cambios; con la renovación de la escala de mandos; la incorporación de nuevos protocolos de actuación y el refuerzo de algunas unidades y la creación de otras nuevas».

La Policía Local cuenta con unidades como el GOAP; la Unidad de Atestados; la Unidad Canina (UCAN); la Unidad temporal de Playas; el Centro de Coordinación Operativa del Sistema de Videovigilancia y Control de Tráfico (CECOV), con cámaras en 120 ubicaciones. Todo esto se suma al trabajo de la Unidad de Prevención, el 092, que son las patrullas que están 24 horas y 7 días a la semana a 'pie de calle' dando respuesta a los ciudadanos.

En lo que va de año la Policía Local atendió más de 10.400 avisos ciudadanos, sigue trabajando en la lucha contra la ocupación ilegal y la infravivienda, de manera que intervino y evitado 58 ocupaciones en 2025, «este tema sigue siendo una prioridad para nosotros».

Y se sigue trabajando en materia de inmigración, donde «la Policía Local ha confeccionado en lo que va de año 119 actas de extranjería a lo que hay que sumar otras 132 actas que no se han podido tramitar por estas personas carecían de pasaporte, en total 251 actas por estancia irregular».

En este punto, el primer edil ejidense solicitó al Subdelegado de Gobierno y al Ministerio del Interior «que se tramiten y que lleguen a trámite los expedientes de expulsión puesto que la inmigración ilegal y la política migratoria del Gobierno de puertas abiertas en un verdadero problema. La inmigración tiene que ser ordenada, ligada a la empleabilidad y a la capacidad de acogida del municipio».

También se está ejecutando la II Fase del Proyecto de Videovigilancia, con la colocación de 40 nuevas cámaras inteligentes en las principales calles de todos nuestros núcleos. Y ya está operativa la Videovigilancia del Parque Municipal de San José.

Además, se está redactando un nuevo Plan de Emergencia Municipal, «un plan renovado en su totalidad y que nos permitirá hacer frente con garantías a cualquier emergencia que se produzca en el municipio. De forma paralela vamos a dotar a la Jefatura de Policía Local de un CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) donde podamos gestionar cualquier emergencia en tiempo real».