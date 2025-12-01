El Ejido refuerza la seguridad en los centros escolares con un aula para trabajar con menores

El Ayuntamiento de El Ejido celebró hace unos días la reunión de constitución de la Comisión de Educación y Menores, un espacio de coordinación interinstitucional ... destinado a mejorar la convivencia dentro y fuera de los centros educativos del municipio, así como a impulsar nuevas medidas preventivas, socioeducativas y de seguridad.

El encuentro estuvo presidido por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, quien destacó la importancia de abordar de manera conjunta los desafíos crecientes en materia de convivencia escolar. Góngora subrayó que «la educación y la convivencia requieren hoy más que nunca de una respuesta coordinada, donde cada institución aporte lo que está en su mano para proteger al alumnado, respaldar al profesorado y fortalecer la comunidad educativa».

La Comisión acordó una hoja de ruta conjunta cuyo propósito central es «mejorar la convivencia entre los jóvenes, eliminar cualquier sensación de impunidad y no tolerar comportamientos disruptivos o agresivos dentro de la comunidad educativa. Asimismo, el nuevo Programa de Convivencia se articula en torno a tres líneas principales: la mejora de la convivencia, la coordinación efectiva entre administraciones y centros educativos, y la puesta en marcha del nuevo Plan Aula Externa.

La Fiscal de Menores de Almería, Mariola Gómez Ponce, detalló el trabajo que se lleva a cabo desde la Fiscalía, una parte relacionada con la protección de menores de 0 a 18 años, y otra enfocada en materia de reforma de la conducta de los menores de entre 14 y 17 años, partiendo de un análisis integral del menor para evaluar y adoptar la medida más adecuada en cada caso.

En este punto Gómez Ponce destacó la implicación del Ayuntamiento de El Ejido en materia de atención integral al menor y mostró su apoyo a la creación de esta nueva herramienta que será el Plan Aula Externa.

Recursos

Las integrantes del gabinete provincial de asesoramiento para la convivencia escolar e igualdad –Ana Picón y Rosa Ortega, de la Delegación de Educación de Almería– explicaron los recursos que la administración autonómica pone a disposición de los centros para mejorar la convivencia escolar y reforzar la intervención en casos de conflictividad, como los programas 'CONRED Andalucía' para la Prevención del Acoso Escolar y el Ciberacoso en Entornos Educativos, el Programa de Mentoría Social Fénix Andalucía o el Programa ADA (Alumnado Ayudante Digital Andaluz), entre otros.

En el ámbito de la seguridad, dos agentes de la Policía Nacional, un responsable del Plan Director y un miembro de la Unidad UFAM; un representante de la Guardia Civil encargado del Plan Directo; el Intendente de la Policía Local de El Ejido, Marco Muñoz, y el agente de la Policía Local Rubén Gutiérrez, Policía Local de Participación Ciudadana, detallaron los mecanismos de coordinación y vigilancia destinados a aumentar la presencia policial en los entornos educativos, especialmente en recreos y salidas, así como a agilizar la comunicación ante incidencias.

Aula Externa

Durante la sesión se presentó el Aula Externa, pieza fundamental del nuevo programa municipal. «Este recurso ofrecerá atención educativa, socioeducativa y de apoyo personal y familiar al alumnado que haya sido sancionado con expulsión, manteniendo su vinculación al sistema educativo y evitando procesos de exclusión social por motivos conductuales», explicó el alcalde.

El Aula Externa nace como respuesta a las demandas expresadas por los directores de los Institutos del municipio y de los centros con Educación Secundaria de primer ciclo –Solymar, San Agustín y Artero Pérez–, quienes manifestaron la necesidad de contar con medidas reeducativas. reinserción y, cuando sea necesario, coercitivas ante conductas que atenten contra la convivencia.

Así, esta herramienta está dirigida a alumnado de Primero, Segundo y Tercero de ESO, así como a menores de FP Básica. Se pondrá en marcha el próximo mes de enero y estará funcionando en esta primera edición hasta el mes de junio, coincidiendo con el final del curso académico. El Aula Externa estará operativa de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y

A modo de cierre, Mariola Gómez Ponce, Fiscal de Menores de Almería, ha insistido en la necesidad de dar cumplimiento al programa por parte de docentes y centros educativos, reforzando el papel del profesorado como figura de autoridad y destacando la importancia de actuar de manera preventiva y coordinada para garantizar el bienestar del alumnado.