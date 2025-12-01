Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Durante la sesión se ha presentado el Aula Externa, pieza fundamental del nuevo programa municipal. IDEAL

El Ejido refuerza la seguridad en los centros escolares con un aula para trabajar con menores

El Consistorio impulsa el Plan Aula Externa como herramienta para apoyar al alumnado expulsado y prevenir la exclusión social

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:11

El Ayuntamiento de El Ejido celebró hace unos días la reunión de constitución de la Comisión de Educación y Menores, un espacio de coordinación interinstitucional ... destinado a mejorar la convivencia dentro y fuera de los centros educativos del municipio, así como a impulsar nuevas medidas preventivas, socioeducativas y de seguridad.

