El Ejido refuerza la prevención y atención frente a la violencia de género con una programación que llega a más de 3.700 escolares y jóvenes

El Ayuntamiento de El Ejido mantiene una apuesta firme y continuada por la prevención y la lucha contra la violencia de género, con una intervención ... que combina la educación y sensibilización desde edades tempranas con la atención especializada y el acompañamiento a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia o especial vulnerabilidad.

Una labor que se desarrolla desde la concejalía de Servicios Sociales durante todo el año, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), a través de una amplia programación de actuaciones dirigidas a centros educativos, jóvenes, familias, profesionales y al conjunto de la ciudadanía.

La concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, repasó durante la celebración del Pleno Ordinario celebrado este viernes las diferentes actuaciones que se llevaron a cabo durante el último año, financiadas con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, destinadas a ampliar y reforzar las políticas municipales de prevención, sensibilización y atención.

Así, Mira destacó que «combatir la violencia de género requiere actuar antes de que aparezca, pero también estar al lado de las mujeres cuando la violencia ya se ha producido, ofreciendo recursos, atención y acompañamiento durante todo el proceso».

La edil de Servicios Sociales incidió en que «la prevención ocupa un lugar prioritario dentro de esta estrategia municipal», y explicó que «con la convicción de que la educación constituye una de las principales herramientas para evitar que las conductas de desigualdad y violencia se reproduzcan, las actuaciones se han trasladado a las diferentes etapas educativas».

Es por ello que en el último año un total de 3.740 estudiantes desde Educación Infantil hasta Secundaria participaron de las distintas propuestas, que incluyeron cuentacuentos, programas de Coeducación Digital y cuestiones especialmente presentes en la realidad de los adolescentes y que preocupan a las familias, como el control a través de las redes sociales, el ciberacoso o la difusión de imágenes sin consentimiento.

«Queremos que nuestros niños y jóvenes dispongan de herramientas para reconocer conductas de control o violencia y, sobre todo, que aprendan desde pequeños que las relaciones deben construirse desde el respeto, la igualdad y el buen trato», señaló Delia Mira.

La actuación municipal se extiende también al conjunto de la ciudadanía con campañas de concienciación, actividades culturales, deportivas y de sensibilización.

«Prevenir la violencia de género es una responsabilidad del conjunto de la sociedad y por eso tenemos que trabajar desde todos los ámbitos», apuntó la concejala de Servicios Sociales, que resaltó la importancia de «formar, sensibilizar y generar herramientas que permitan detectar y actuar ante las diferentes formas de violencia».

Por otra parte, junto a las campañas y actuaciones de prevención, el Ayuntamiento mantiene una atención permanente a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, que constituye uno de los principales recursos municipales para las mujeres del municipio.

Desde este centro se desarrolla durante todo el año una labor de información, asesoramiento jurídico, atención psicológica y atención especializada, con una especial dedicación a las mujeres víctimas de violencia de género y a aquellas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.

Dentro de las actuaciones desarrolladas se crearon espacios dirigidos a la recuperación emocional, el fortalecimiento de la autoestima, el autocuidado y la autonomía.

«Hay una parte de nuestro trabajo que quizá no siempre es visible, pero que resulta fundamental: el acompañamiento diario que realizan los profesionales del Centro Municipal de Información a la Mujer», subrayó Delia Mira. «Son muchas las mujeres que necesitan información, orientación, apoyo psicológico o asesoramiento jurídico, y especialmente aquellas que están atravesando una situación de violencia de género».

La estrategia municipal se completa con el trabajo conjunto con las asociaciones de mujeres de El Ejido y el Consejo Municipal de la Mujer, que desempeñan un papel fundamental a la hora de conocer las necesidades existentes, acercar los recursos a la ciudadanía y generar redes de apoyo.

Para Delia Mira, «la colaboración con las asociaciones de mujeres y el Consejo Municipal de la Mujer es fundamental porque nos permite estar más cerca de la realidad del municipio, detectar necesidades y seguir avanzando en una respuesta coordinada».

De este modo, las actuaciones desarrolladas permitieron reforzar las políticas municipales de igualdad y consolidar una intervención integral y transversal frente a la violencia de género, combinando prevención, educación, sensibilización, formación y atención especializada.

«Todo este trabajo tiene un mismo objetivo: prevenir la violencia, detectar situaciones de riesgo y garantizar que las mujeres que necesitan ayuda encuentren en el Ayuntamiento y en el Centro Municipal de Información a la Mujer un recurso cercano al que acudir», señaló la concejala.

En este sentido, el Ayuntamiento de El Ejido continuará desarrollando políticas dirigidas a combatir la violencia contra las mujeres desde la prevención, la educación, la coordinación institucional y la atención a las víctimas, dando continuidad a una labor que se desarrolla durante todo el año.