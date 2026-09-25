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El Ejido

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El Ejido refuerza la prevención y atención frente a la violencia de género con una programación que llega a más de 3.700 escolares y jóvenes

El Centro Municipal de Información a la Mujer desarrolla durante todo el año una labor integral de información, asesoramiento jurídico, atención psicológica y acompañamiento a mujeres

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Un momento de la Junta de Gobierno.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido mantiene una apuesta firme y continuada por la prevención y la lucha contra la violencia de género, con una intervención ... que combina la educación y sensibilización desde edades tempranas con la atención especializada y el acompañamiento a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia o especial vulnerabilidad.

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El Ejido refuerza la prevención y atención frente a la violencia de género con una programación que llega a más de 3.700 escolares y jóvenes

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El Ejido refuerza la prevención y atención frente a la violencia de género con una programación que llega a más de 3.700 escolares y jóvenes