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El Ejido refuerza su apoyo a las Hermandades y Cofradías

La Junta de Gobierno aprueba las bases de una convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades vinculadas a la Semana Santa y las fiestas patronales

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Un momento de la celebración de la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno Local aprobó este jueves, además de las habituales licencias de obras, diversos asuntos correspondientes a las distintas áreas de gestión municipal. ... Entre ellos destaca la convocatoria de subvenciones destinadas a las Hermandades y Cofradías de El Ejido.

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