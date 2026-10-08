El Ejido refuerza su apoyo a las Hermandades y Cofradías

La Junta de Gobierno Local aprobó este jueves, además de las habituales licencias de obras, diversos asuntos correspondientes a las distintas áreas de gestión municipal. ... Entre ellos destaca la convocatoria de subvenciones destinadas a las Hermandades y Cofradías de El Ejido.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, señaló que «nuestras costumbres y tradiciones forman parte de lo que somos. Y por eso, vamos a seguir apoyándolas. Tanto la Semana Santa como las distintas fiestas patronales que se celebran en todos los núcleos del municipio constituyen manifestaciones de especial relevancia desde el punto de vista identitario, cultural, religioso, tradicional y turístico».

En este sentido, destacó la importancia de respaldar la labor que desarrollan las Hermandades y Cofradías mediante «el apoyo a proyectos destinados a la organización y celebración de actividades y eventos públicos vinculados a estas festividades». La convocatoria se articula mediante un régimen de concurrencia no competitiva y contempla dos líneas de financiación: Semana Santa y Fiestas Patronales.

Por otro lado, la Junta de Gobierno acordó la reformulación de la subvención correspondiente al proyecto 'Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar en el municipio de El Ejido 2026/2027', una iniciativa que tiene como finalidad la detección precoz de las situaciones de absentismo o riesgo de absentismo, así como su seguimiento y atención directa, poniendo especial énfasis en favorecer la reincorporación regular de los menores al sistema educativo.

Iniciativa

El proyecto reformulado cuenta con un importe total de 14.977 euros y se desarrollará entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027. De esta cantidad, 977 euros serán aportados con fondos propios municipales, correspondientes a la parte del coste de personal del monitor de talleres y del mediador intercultural que supera el importe máximo subvencionable establecido en la convocatoria.

Entre las actuaciones previstas se incluyen talleres extraescolares dirigidos a motivar al alumnado absentista, que se desarrollarán del 15 de enero al 24 de mayo de 2027 con estudiantes de 1º y 2º de ESO. Asimismo, se pondrá en marcha un servicio de mediación, previsto entre el 15 de febrero y el 31 de mayo de 2027.