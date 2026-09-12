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El Ejido reforzará con ocho nuevas plazas la Policía Local

Esta incorporación permitirá reforzar la presencia policial en los diferentes núcleos del municipio, favoreciendo una atención más cercana a los vecinos

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Agentes revisan las pruebas.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido celebró este jueves las pruebas teóricas correspondientes al proceso selectivo convocado para cubrir ocho plazas de Policía Local, dando continuidad ... a un procedimiento que comenzó hace unos días con la celebración de las pruebas físicas en el Estadio Municipal de Santo Domingo.

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El Ejido reforzará con ocho nuevas plazas la Policía Local

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