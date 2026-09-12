El Ejido reforzará con ocho nuevas plazas la Policía Local

El Ayuntamiento de El Ejido celebró este jueves las pruebas teóricas correspondientes al proceso selectivo convocado para cubrir ocho plazas de Policía Local, dando continuidad ... a un procedimiento que comenzó hace unos días con la celebración de las pruebas físicas en el Estadio Municipal de Santo Domingo.

Los ocho agentes que superen todas las fases de la oposición y, posteriormente, el correspondiente curso de capacitación, pasarán a formar parte de la Policía Local de El Ejido y serán destinados a la Policía de Proximidad.

Esta incorporación permitirá reforzar la presencia policial en los diferentes núcleos del municipio, favoreciendo una atención más cercana a los vecinos y una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades de seguridad y convivencia de cada zona.

La previsión del Ayuntamiento es que, una vez completado todo el proceso selectivo y formativo, los nuevos agentes puedan comenzar a patrullar los distintos núcleos del término municipal en marzo de 2027.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de El Ejido continúa avanzando en el refuerzo de los recursos humanos de la Policía Local, apostando por una mayor presencia policial y por un modelo de Policía de Proximidad, cercano y accesible para la ciudadanía.