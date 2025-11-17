El Ejido es referente provincial en regulación de patinetes eléctricos

El municipio de El Ejido fue el primero de toda la provincia de Almería en adaptar su Ordenanza Municipal de Circulación al uso de los ... vehículos de movilidad personal, en vigor desde el 1 de julio de 2022.

Esta normativa pionera establece un marco regulador claro para los VMP, contribuyendo a mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas, conductores y usuarios de patinetes eléctricos.

Asimismo, la Policía Local de El Ejido puso recientemente en marcha una nueva campaña de control y concienciación sobre el correcto uso de los vehículos de movilidad personal (VMP), los patinetes eléctricos, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. La campaña se centra en verificar que los conductores de este tipo de vehículos respetan las normas establecidas en la Ordenanza Municipal de Circulación.

Esta campaña pretende, por un lado, garantizar la seguridad de los usuarios de patinetes eléctricos, y por otro, proteger a los peatones y al resto de conductores que comparten las vías públicas. El uso de estos vehículos implica las mismas responsabilidades que cualquier otro medio de transporte.

El aumento de infracciones detectadas demuestra la necesidad de mantener una vigilancia constante y de seguir insistiendo en la educación vial, especialmente entre los jóvenes, para prevenir comportamientos de riesgo.