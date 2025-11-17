El Ejido es referente provincial en regulación de patinetes eléctricos
Esta normativa pionera establece un marco regulador claro para los VMP, contribuyendo a mejorar la convivencia
J. Cortés
El Ejido
Lunes, 17 de noviembre 2025, 02:31
El municipio de El Ejido fue el primero de toda la provincia de Almería en adaptar su Ordenanza Municipal de Circulación al uso de los ... vehículos de movilidad personal, en vigor desde el 1 de julio de 2022.
Esta normativa pionera establece un marco regulador claro para los VMP, contribuyendo a mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas, conductores y usuarios de patinetes eléctricos.
Asimismo, la Policía Local de El Ejido puso recientemente en marcha una nueva campaña de control y concienciación sobre el correcto uso de los vehículos de movilidad personal (VMP), los patinetes eléctricos, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. La campaña se centra en verificar que los conductores de este tipo de vehículos respetan las normas establecidas en la Ordenanza Municipal de Circulación.
Esta campaña pretende, por un lado, garantizar la seguridad de los usuarios de patinetes eléctricos, y por otro, proteger a los peatones y al resto de conductores que comparten las vías públicas. El uso de estos vehículos implica las mismas responsabilidades que cualquier otro medio de transporte.
El aumento de infracciones detectadas demuestra la necesidad de mantener una vigilancia constante y de seguir insistiendo en la educación vial, especialmente entre los jóvenes, para prevenir comportamientos de riesgo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión