Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Esta campaña pretende garantizar la seguridad en El Ejido. IDEAL

El Ejido es referente provincial en regulación de patinetes eléctricos

Esta normativa pionera establece un marco regulador claro para los VMP, contribuyendo a mejorar la convivencia

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 17 de noviembre 2025, 02:31

Comenta

El municipio de El Ejido fue el primero de toda la provincia de Almería en adaptar su Ordenanza Municipal de Circulación al uso de los ... vehículos de movilidad personal, en vigor desde el 1 de julio de 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Graban el choque de un kamikaze en la autovía de Mijas que deja cinco heridos
  4. 4 El parto sorpresa de una joven que dio a luz en su casa: «No sabía que estaba embaraza»
  5. 5 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  6. 6 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  7. 7 Las chirimoyas de Granada se cuelan en la retransmisión de la NFL de mano de una estrella española
  8. 8 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final
  9. 9

    Cinco millones para un supercomputador de Nvidia
  10. 10

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido es referente provincial en regulación de patinetes eléctricos

El Ejido es referente provincial en regulación de patinetes eléctricos