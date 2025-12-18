Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

El alcalde de El Ejido ha destacado que «desde 2011 se ha reducido la deuda de 428 a 98 millones de euros». IDEAL

El Ejido reduce su deuda y prevé grandes inversiones en 2026

El alcalde, Francisco Góngora, hace balance del 2025 «positivo» con la puesta en marcha de proyectos de futuro para el municipio ejidense

J. Cortés

El Ejido

Jueves, 18 de diciembre 2025, 22:34

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha ofrecido esta mañana un balance de este año 2025 que se va acercando a su final, en ... el que ha repasado las actuaciones más destacadas que se han llevado a cabo en cada una de las áreas municipales durante estos 12 meses, además de ofrecer un esbozo sobre un 2026 que llega con grandes proyectos para el municipio y con una economía cada vez más saneada para las arcas municipales.

