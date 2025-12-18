El Ejido reduce su deuda y prevé grandes inversiones en 2026

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha ofrecido esta mañana un balance de este año 2025 que se va acercando a su final, en ... el que ha repasado las actuaciones más destacadas que se han llevado a cabo en cada una de las áreas municipales durante estos 12 meses, además de ofrecer un esbozo sobre un 2026 que llega con grandes proyectos para el municipio y con una economía cada vez más saneada para las arcas municipales.

Así, el alcalde ha destacado en primer lugar «la estabilidad política de la que goza el Ayuntamiento de El Ejido, la transparencia con la que venimos trabajando y el rigor en las cuentas públicas», haciendo un balance de 2025 «positivo».

El máximo responsable municipal ha incidido en que «estamos en una etapa de crecimiento del municipio, de captación de fondos europeos, de consolidación de proyectos estratégicos para nuestra ciudad, de reducción muy significativa de la deuda y avanzando con proyectos que vamos preparando de cara a 2026 y sucesivas anualidades».

En este sentido, el primer edil ha subrayado que «2025 ha sido un año crucial porque hemos dejado de estar en situación riesgo financiero, a base de un trabajo serio y riguroso, y de un esfuerzo en general de la sociedad ejidense».

El máximo responsable municipal ha señalado que se ha reducido la deuda de 428 a 98 millones de euros, cumpliendo así con las cuatro reglas fiscales como son el límite de deuda de la Ley de Haciendas Locales, estando ya por debajo del 110%; los períodos medios de pago; la regla de gasto; y la estabilidad presupuestaria.

«Hemos reducido la deuda en algo más de un 78%. Este año absorbemos 16,7 millones de euros de deuda y pagamos también más de 500.000 euros en intereses», ha apuntado el primer edil, quien ha anunciado que una parte de los remanentes de tesorería que el Ayuntamiento destinaba tradicionalmente a amortizar deuda de forma anticipada, se podrán utilizar este año para inversiones.

«Vamos a poder destinar 8,5 millones de euros del remanente a inversiones financieramente sostenibles, mientras que los 17,2 millones de euros restantes los destinaremos a amortización de deuda, lo cual nos va a permitir adelantar inversiones dentro de esas prioridades que tenemos establecidas para acometer proyectos estratégicos en todos los núcleos».

Asimismo, Góngora ha aludido a que lo largo de las próximas anualidades «este Ayuntamiento reducirá su deuda a cero y ese es un éxito también de todo el municipio de El Ejido».

De este modo, el alcalde ha asegurado que «2026 será un año importante en materia de inversiones para el municipio. Vamos a movilizar cerca de 14 millones de euros de fondos europeos en proyectos enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas y en acciones de futuro para El Ejido».

Góngora ha subrayado que «la seguridad ciudadana es una prioridad para este equipo de gobierno», marcando las inversiones realizadas en la materia como el refuerzo en medios y personal de la Policía Local, que el próximo año se incrementar el número de agentes, y la ampliación del servicio de videovigilancia que sumará a las 120 actuales, otras 33 nuevas cámaras con una inversión de 324.000 euros, además de avanzar como proyectos de futuro la creación de «una unidad específica de Convivencia Ciudadana, creamos el tercer equipo GOAP, nuestro objetivo antes de que acabe este mandato es crear la Policía de Barrio, vamos a dotar a la Jefatura de la Policía Local de un CECOPAL, vamos a crear un Centro de Coordinación Operativa Municipal, un Nuevo Plan de Emergencia Municipal, un estudio de Seguridad Vial, vamos a incorporar a la Unidad Canina para la búsqueda de personas desaparecidas».

En este punto, el alcalde ha facilitado datos esenciales: «En lo que va de año, la Policía Local ha atendido 13.982 avisos ciudadanos, hemos llevado a cabo infinidad de actuaciones en materia de ocupación ilegal, hemos evitado 71 ocupaciones en 2025, y hemos llevado a cabo 168 actas de extranjería».

En materia de agricultura, sector hortofrutícola que es el motor económico del municipio, el primer edil ha destacado la puesta en marcha del nodo de emprendimiento digital Agrotech con más de una treintena de proyectos de innovación agrícola en ámbitos como inteligencia artificial, digitalización, sensorización y robotización.

«La sostenibilidad hídrica sigue siendo uno de los grandes retos de nuestro campo. Hemos hecho grandes avances, pero debemos reclamar una mayor implicación del Gobierno central especialmente para la construcción de una nueva desaladora de 50 hectómetros cúbicos, incluida en el Plan Hidrológico de Cuenca, que ya necesita el Poniente».

En materia de inversiones, el primer edil ha recordado las inversiones realizadas por importe superior al millón de euros para reparar daños en caminos, alumbrado público y señalización viaria a consecuencia de la DANA, además de la puesta en marcha esta misma semana del VI Plan de Regeneración y Refuerzo de Pavimentación de El Ejido que cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros y permitirá la mejora de 70 calles en Ejido Norte, Ejido Sur, Polígono de la avenida de Ciavieja, Santa María del Águila, Las Norias, Almerimar, Balerma, Matagorda, San Agustín y Polígono de la Redonda, al que se une el Plan de Pavimentación en San Agustín, dotado con un millón de euros y que alcanzará a una decena de calles.

Capítulo especial ha tenido las inversiones que el Ayuntamiento llevará a cabo en materia de Desarrollo Urbano a través del Plan de Actuación Integrado El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado, que permitirá movilizar cerca de 14 millones de euros, cofinanciados en un 85% por fondos europeos FEDER.

Proyectos todos ellos orientados a mejorar la cohesión social, la sostenibilidad y la calidad de vida de los ejidenses, y entre los que se encuentran la reforma integral del edificio Ejidomar para convertirlo en un centro destinado a la discapacidad y al deporte incluso; la protección y promoción de las Tumbas Megalíticas, posiblemente el yacimiento más antiguo del municipio; la conversión del Mercado de Abastos de Santa maría del Águila en un centro polivalente, la puesta en marcha de una gran biblioteca central en la estación de autobuses, una primera fase de adecuación de los Locales en CC1 Almerimar, un centro deportivo en Las Norias, la adecuación de calles en la Loma de la Mezquita y su entorno, San Agustín y Ejido Centro, la renovación de diversas plazas en todo el municipio, la mejora de la eficiencia energética en 24 edificios públicos y colegios, infraestructuras de agua y saneamiento en Tarambana y El Canalillo, además de finalizar la adecuación de la Nave de Pampanico como centro de usos múltiples.

Por otra parte, el alcalde ha resaltado que «la cohesión social es, junto al agua, el gran reto del municipio dada su elevada presión migratoria». Por este motivo, «hemos seguido y seguimos ejecutando políticas trasversales de integración y de cumplimiento de la Ordenanza de Convivencia Prevención de Actos Incívicos». Desde el inicio de la ERACIS se han realizado más de 3.500 intervenciones en 302 edificios y viviendas, se han constituido 14 comunidades de vecinos y se ha mediado en 221 conflictos. Además, este año hemos creado el Plan Aula Externa, dirigido a menores expulsados de centros educativos.

Precisamente en materia de educación, en cuanto a infraestructuras, este año se ha inaugurado el nuevo colegio de Almerimar, van a buen ritmo las obras del IES de Almerimar y se ha puesto en marcha con mucho éxito la Universidad de Mayores. El Ayuntamiento ha invertido en este curso 3.7 millones de euros en mantenimiento de los colegios y ha creado la figura del Policía de Participación Ciudadana.

Igualmente, «vamos a comenzar el año invirtiendo en nuestro Patrimonio, volviendo a las excavaciones en nuestro Yacimiento de Ciavieja, porque es un recurso histórico, cultural, educativo, turístico, económico y de identidad y pertenencia de primer orden». Así, además de la inversión municipal de 100.000 euros en nuevas excavaciones se va a solicitar el 2% cultural para seguir avanzando en la puesta en valor del Yacimiento con acciones como la rehabilitación de los cortijos para uso cultural. Otro proyecto al que ha aludido el primer edil ha sido a la recuperación del Castillo de Malerva, mientras que en Cultura, se va a seguir apostando por la Muestra de Teatro, el Festival, la Feria del Libro, las fiestas patronales y las bandas de música.

En cuanto a los mayores, «la red de centros se incrementa con el nuevo centro de la plaza Centuria 'Las Palmeras – San Francisco' y estamos terminando de cerrar el proyecto del Bar Centro en la Plaza de la Iglesia. Además, impulsamos la Mesa Radar Local de la 'Soledad No Deseada'».

En este 2025 otro hito importante ha sido el inicio de las obras de ampliación del Centro de Día de la Residencia de Mayores que sumará 40 nuevas plazas.

En materia de salud, «en 2025 se ha dado un gran avance a una reclamación histórica con la construcción del nuevo centro de salud de ejido este, que está previsto que se inaugure a principios de año, con el que conseguiremos bajar la ratio por médico ya que se han previsto 15 médicos y 15 enfermeros para este centro». También, a partir de enero de 2026 habrá refuerzo de médicos y enfermeros en Almerimar, Las Norias, Santa María del Águila, Balerma, San Agustín y Santo Domingo. «Y en 2026 se seguirán dando pasos y avances en la ampliación del Hospital de Poniente con el edificio norte».

En turismo en 2025 han ascendido a 96 empresas las adheridas al programa de Calidad Turística en Destino SICTED y se ha ejecutado el Plan de Sostenibilidad Turística con la Rehabilitación integral del antiguo Cuartel de Carabineros y la Creación del Jardín Mediterráneo. «A lo que vamos a añadir la mejora integral de los accesos. Nuestro Plan de Playas ha funcionado de forma eficiente».

En comercio el paso más importante ha sido la puesta en marcha del Plan Estratégico de Comercio como una hoja de ruta clara para el crecimiento y la mejora del sector a medio y largo plazo.

En deporte hay que destacar «el trabajo del IMD con más de 5.000 personas practicando deporte de manera habitual en las Escuelas Deportivas Municipales». Nuestro objetivo es seguir apostando por el deporte, acondicionando, mejorando e incrementando los espacios y trabajando estrechamente con los clubes. En 2025 hemos repartido casi 330.000 euros en subvenciones.

Y, por supuesto, «no nos olvidamos de los jóvenes, en El Ejido disponemos de un punto Crea FP en el Centro Murgijoven y destacan el éxito de Festicómic o Ejido Game, el Youth Fest y otras iniciativas que se consolidan como el Torneo de Debate».

Volviendo al capítulo de inversiones, en este caso de la Junta de Andalucía, resaltar que la Junta ha reforzado las infraestructuras de la red de media tensión con una actuación que ha mejorado el suministro eléctrico en Las Norias y la zona de la Balsa del Sapo con una inversión de 700.000 euros; el proyecto de abastecimiento en alta de agua desalada en El Ejido que se está ejecutando; el IES de Almerimar; el Nuevo Centro de Día; y el Centro de Salud de Ejido Este, así como la ampliación del Hospital de Poniente. Y en las inversiones de Diputación, dentro de los Planes Provinciales el Camino del Alcor de Matagorda y la construcción el Pabellón Ejido Norte y la construcción Complejo Deportivo Almerimar que están confinanciados.

El alcalde ha puesto también el acento en las reivindicaciones para El Ejido y ha incidido «en la desatención alarmante que mantiene el Gobierno Central en cuanto a las necesidades del municipio, actuaciones que no admiten demora».

Al hilo ha puesto de manifiesto, una vez más, el insuficiente esfuerzo inversor del Gobierno en la ejecución de las actuaciones estatales destinadas a reducir el riesgo de inundaciones en el Poniente almeriense, ya que el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas establece para El Ejido áreas de riesgo como la rambla del Loco, Aljibillos, Cascabel, del Águila y barranco de Carcáuz, desagüe Balsa del Sapo, limpieza, adecuación y protección de la Rambla de Aljibillos, Peñas Negras y Capitán Andrés Pérez, la defensa de las ramblas del Campo de Dalías la construcción y adecuación de la rambla de Buena Vista y Almecete.

A todo ello se suman la situación que padece la playa de Balerma, los enlaces de la autovía, que están en fase de licitación, el tren de cercanías, el séptimo Juzgado y la categoría de magistrado, la ampliación de la Planta Desaladora del Campo de Dalías y la nueva desaladora.

También en materia de reivindicaciones Góngora ha explicado que «es vital que se ponga orden en los flujos migratorios». «En El Ejido somos demandantes de mano de obra, pero con orden». «Hay que dejarse de discursos ideológicos en cuanto a la situación derivada de la inmigración irregular, no se deben cronificar sus estancias en hoteles ni los centros de puertas abiertas».

«Desde el Gobierno Local apostamos por las políticas de integración y de cohesión social, pero no de forma superficial, sino transversal y apostamos por la interculturalidad y no por la marginalidad. Exigimos la adopción de medidas que favorezcan una migración legal, ordenada y vinculada al empleo, evitando así el «efecto llamada», los riesgos de fractura social y las situaciones de marginalidad».

Al hilo, el regidor ejidense ha recordado «una constante reivindicación en materia de seguridad ciudadana: el incremento de medios humanos y materiales para Guardia Civil y Policía Nacional en El Ejido».

Para concluir, con respecto a las reivindicaciones, Góngora ha asegurado que «el subdelegado es conocedor de todas ellas pero no le veo ninguna inquietud por todas las cuestiones pendientes con El Ejido».