El Ejido recupera parte del legado del antiguo Castillo de Malerba

El libro de la historia de Balerma sigue completándose con nuevos capítulos. Si en la actualidad, la Torre de Balerma es un inmueble histórico emblemático ... para el núcleo y para el municipio en general, el Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Cultura, valoró la importancia de recuperar y difundir la importancia que tuvo el Castillo que la precedió, ya que desde su origen estuvo íntimamente vinculado al núcleo y a su secular identidad pesquera.

Tras actuar para poner en valor la estancia que aún permanece bajo el edificio del Mercado de Abastos y que se integró en los itinerarios de visitas guiadas a otras fortalezas costeras ejidenses, ahora los trabajos se centran en seguir descubriendo y poniendo en valor este enclave histórico.

Para ello, el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Unidad de Patrimonio Histórico de la concejalía de Cultura, llevó a cabo durante los últimos meses ambiciosas actuaciones arqueológicas que tienen como objetivo excavar los restos arquitectónicos que aún puedan permanecer en el subsuelo en la zona exterior del edificio.

Unos trabajos que finalizaron con éxito ya que permitieron exhumar parte de unos muros, con un pavimento asociado, y una serie de grandes sillares superpuestos, tallados minuciosamente, que se baraja que puedan formar parte de la gran torre del homenaje que presidía la fortaleza. En este sentido, el alcalde, Francisco Góngora, calificó estos primeros resultados de «muy prometedores» tras visitar la zona, acompañado por la concejala de Cultura, Elena Gómez; el concejal de Obras Públicas, David Fernández; y la presidenta de la Junta Local de Balerma, Yasmina Ferrón.

El primer edil destacó la voluntad del Gobierno local de «avanzar en la recuperación de este bien patrimonial». Así, Góngora subrayó que «la intervención que acabamos de finalizar nos sitúa en el buen camino, por lo que vamos a comenzar a realizar las gestiones necesarias para continuar ampliando las excavaciones e investigaciones».

Trabajos arqueológicos

Los trabajos arqueológicos, que se complementaron con una prospección mediante georradar, se centraron en un espacio de titularidad pública. De utilidad para las investigaciones, ha sido un plano de reformas del castillo datado en 1729, que actualmente se custodia en el Archivo General de Simancas, a través del que la Unidad de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento ha podido saber que se trataba de una torre cuadrada, adosada a un reducto, con otra torre semicircular en el ángulo opuesto. Alrededor del patio de armas se situarían cuarteles de infantería y de caballería. El plano, además, permitió conocer las dimensiones exactas de la fortaleza.

El castillo de Malerba fue construido en el primer tercio del siglo XVI por una importante familia de Trujillo, los Vargas y Carvajal, a cambio de obtener la alcábala (impuesto) sobre la pesca durante cincuenta años. Diversos documentos históricos informan sobre las diversas dificultades que el castillo sufrió con el tiempo, pese a lo cual fue determinante para el núcleo de Balerma hasta el siglo XVIII. Con la construcción de la Torre, el Castillo quedó prácticamente en desuso y su deterioro continuó avanzando hasta perderse, con la excepción de una estancia que aún permanece en el edificio del Mercado de Abastos.

Por otra parte, el alcalde incidió en el compromiso del Ayuntamiento con la puesta en valor del rico patrimonio histórico y cultural local y anunció que las excavaciones en el Yacimiento de Ciavieja se retomarán en las próximas semanas, tras la adjudicación del proyecto, en el proceso de licitación, al Departamento de Historia Antigua de la UAL. Un proyecto que liderará la arqueóloga Carmen Ana Pardo, que ya fue la directora del anterior proyecto de excavación y puesta en valor llevado a cabo en Ciavieja.

Esta nueva actuación tratará de avanzar en la ampliación de las excavaciones precedentes, para exhumar así las estancias incompletas en la anterior intervención, además de ampliar también hacia el sur con el objetivo de exhumar la muralla prerromana que ya está documentada de la excavación anterior, pero ahora en su cara exterior. Un proyecto que contará con un presupuesto de 100.000 euros y que será financiado totalmente con fondos propios del Ayuntamiento.