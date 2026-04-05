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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, supervisa las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el municipio. IDEAL

El Ejido recupera parte del legado del antiguo Castillo de Malerba

Francisco Góngora califica estos primeros resultados de «muy prometedores» y destaca la voluntad del Consistorio de «avanzar en la recuperación de este bien patrimonial»

J. C.

El Ejido

Domingo, 5 de abril 2026, 12:18

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El libro de la historia de Balerma sigue completándose con nuevos capítulos. Si en la actualidad, la Torre de Balerma es un inmueble histórico emblemático ... para el núcleo y para el municipio en general, el Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Cultura, valoró la importancia de recuperar y difundir la importancia que tuvo el Castillo que la precedió, ya que desde su origen estuvo íntimamente vinculado al núcleo y a su secular identidad pesquera.

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