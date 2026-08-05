El Ejido recuerda la gratuidad del Punto Limpio y el Servicio de Recogida de Enseres

El Ayuntamiento de El Ejido hace un llamamiento a la colaboración y responsabilidad de toda la ciudadanía para mantener el municipio limpio y cuidado, recordando ... que la conservación de los espacios públicos es una tarea compartida.

En este sentido, el Consistorio insiste en la importancia de hacer un uso responsable de los servicios municipales destinados a la correcta gestión de los residuos, respetar los horarios establecidos para depositar la basura en los contenedores, utilizar el Punto Limpio Municipal y el Servicio gratuito de Recogida de Muebles y Enseres, así como recoger siempre los excrementos de los perros de la vía pública.

El concejal de coordinación y seguimiento de los servicios públicos municipales de mantenimiento, Bernardo Robles, ha recordado que «pequeños gestos cotidianos contribuyen a mejorar la imagen del municipio, proteger el medio ambiente, favorecer la convivencia y ofrecer una ciudad más agradable para vivir y disfrutar».

Tanto el Punto Limpio Municipal como el servicio de Recogida de Muebles y Enseres, gestionados por la empresa concesionaria Avanza en Verde, son completamente gratuitos.

El Punto Limpio Municipal está ubicado en la avenida Infanta Elena, en Santa María del Águila, y durante el periodo estival permanece abierto de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas.

En estas instalaciones los vecinos pueden depositar, entre otros residuos, aceites vegetales domésticos, aceites de motor y filtros, pinturas, tintas y adhesivos, cartuchos de tóner, aparatos eléctricos y electrónicos, equipos informáticos, tubos fluorescentes, pilas y baterías, vidrio, metales, papel y cartón, ropa y calzado, muebles y enseres, envases ligeros, escombros procedentes de pequeñas obras, chatarra, radiografías, neumáticos y restos vegetales derivados de la poda y jardinería.

Para facilitar aún más la correcta gestión de los residuos, el Ayuntamiento ofrece también el servicio gratuito de recogida domiciliaria de muebles y enseres voluminosos. Para solicitarlo únicamente es necesario llamar previamente al teléfono 950 48 99 35.

Asimismo, recuerda que el depósito de la basura en los contenedores debe realizarse en el horario establecido: de 20.00 a 23.00 horas durante el verano y de 18.00 a 23.00 horas en invierno.

Como complemento a estos servicios, el municipio dispone de un Punto Limpio Móvil que recorre semanalmente los distintos núcleos urbanos para facilitar el reciclaje de aquellos residuos que no deben depositarse en los contenedores convencionales. Este servicio se ubica los lunes y martes en el parque El Palmeral de Balerma; los martes y miércoles en el recinto ferial de El Ejido y en el aparcamiento junto a Pirámide, en Almerimar; los jueves y viernes junto al Centro de Salud de Las Norias y en la avenida Príncipes de España, en Ejido Norte; los sábados y domingos en el nuevo parque municipal de Santa María del Águila, situado en la avenida País Vasco; y los miércoles y jueves de la primera y tercera semana de cada mes en el recinto ferial de San Agustín.

En el Punto Limpio Móvil se pueden depositar pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, equipos de informática y telecomunicaciones, teléfonos móviles, papel y cartón, envases plásticos, ropa y calzado, luminarias, pantallas de ordenador y televisión, pequeños enseres metálicos, fluorescentes y bombillas, radiografías, aceite de cocina y de automoción, pilas, baterías y cartuchos de tinta y tóner.

Además, los ciudadanos tienen a su disposición la aplicación móvil 'Avanza en Verde El Ejido', desde la que pueden consultar toda la información relacionada con estos servicios, solicitar recogidas de residuos y comunicar incidencias detectadas en el servicio municipal de limpieza.

Por otra parte, el Ayuntamiento recuerda que este año ha incorporado un nuevo cuerpo de Inspectores Municipales de Residuos y Limpieza Viaria con el objetivo de reforzar la vigilancia y garantizar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana y Prevención de Actos Incívicos, así como de la Ordenanza Municipal de Suelos Contaminados y Economía Circular.

Estos inspectores, que tienen la condición de agentes de la autoridad, realizan además un seguimiento permanente del contrato del servicio de limpieza viaria, playas y recogida de residuos sólidos urbanos en todos los núcleos del municipio, detectando incidencias y supervisando la correcta prestación del servicio. Del mismo modo, trabajan de forma coordinada con la Policía Local y el resto de las áreas municipales y pueden formular denuncias frente a aquellas conductas incívicas que incumplan la normativa vigente.

El Ayuntamiento de El Ejido insiste en que mantener una ciudad limpia depende tanto del trabajo diario de los servicios municipales como de la implicación de toda la ciudadanía. La colaboración de cada vecino, haciendo un uso correcto de los recursos puestos a su disposición y respetando las normas de convivencia, resulta esencial para seguir construyendo un municipio más limpio, sostenible y respetuoso con el entorno.