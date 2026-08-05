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El Ejido recuerda la gratuidad del Punto Limpio y el Servicio de Recogida de Enseres

Los ciudadanos tienen a su disposición la aplicación móvil 'Avanza en Verde El Ejido', desde la que pueden consultar toda la información relacionada con estos servicios

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Imagen del Punto Limpio de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido hace un llamamiento a la colaboración y responsabilidad de toda la ciudadanía para mantener el municipio limpio y cuidado, recordando ... que la conservación de los espacios públicos es una tarea compartida.

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