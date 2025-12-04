El Ejido reconoce la labor del Hospital de Poniente, la Policía Nacional y diez empresas

La Plaza Mayor se convirtió la mañana de este miércoles en el epicentro de la XIII Semana de la Discapacidad de El Ejido, que este ... año ha llevado el lema 'Las etiquetas molestan… en la ropa y en la vida', con un emotivo acto en el que se ha conmemorado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra hoy 3 de diciembre.

La mañana ha comenzado con la lectura de un manifiesto por parte del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, la edil de Discapacidad, María del Mar Martínez; concejales de la Corporación Municipal; y usuarios de las asociaciones 'Soy Especial y Qué'?, 'Cuenta Conmigo' y ASPRODESA. Después, se ha llevado a cabo un manifiesto teatralizado adaptado a cargo de Alejú.

Góngora ha agradecido la labor «de todos los que trabajáis en el ámbito de la discapacidad por vuestra implicación y esfuerzo diario que mejoran la vida de muchas personas y familias».

Un compromiso que «compartimos desde el Gobierno Local y que se va a materializar en la construcción de un Centro multidisciplinar dedicado a la discapacidad en Ejidomar con múltiples salas y un espacio polideportivo de 5.000 m2 para deporte adaptado». El edificio va a contar con tres plantas que albergarán despachos de uso privativo para las asociaciones, un almacén, baños ostomizados, sala de terapia ocupacional, aula de informática y salas para talleres musicales, reuniones, relajación, formación, rehabilitación, fisioterapia, gimnasio y aseos adaptados. El espacio diáfano de 5.072 m2 podrá acoger a 10.600 personas y contará con vestuarios, aseos, zona de juegos, espacio artístico, espacio polivalente y multifuncional y pistas polideportivas para practicar deporte adaptado como boccia, baloncesto adaptado, pickleball, minibasket, fútbol sala y balonmano.

Por su parte, la edil de Discapacidad, María del Mar Martínez, ha subrayado que «es un día de celebración donde culminan dos semanas de actividades culturales, deportivas, de formación y de ocio, que han sido intensas y que han mostrado el trabajo que se realiza durante todo el año».

Tras la lectura de manifiesto, en el que también han estado presentes asociaciones de discapacidad del municipio y alumnos de 3º de primaria del CEPR Ciavieja, desde el Ayuntamiento de El Ejido se ha reconocido el apoyo de una decena de empresas, dos entidades y un AMPA. En este punto, Francisco Góngora ha felicitado «la gran solidaridad y sensibilidad social que demuestra nuestro tejido empresarial y entidades con su municipio».

Las empresas reconocidas han sido Almagro Nature, Eurosol, Smurfit Westrock, Solponiente, Suárez Arquitectura, Carrefour, Mc Donald's, Salón 9 Lunas, Herbolario Mary, The Time; las entidades han sido Hospital de Poniente y Policía Nacional; y el AMPA ha sido Padre Federico del Colegio Divina Infantita. Posteriormente, se ha llevado a cabo una fiesta de la discapacidad con animación y minidisco con Alejú.

Cabe recordar que el calendario de actividades por la XIII Semana de la Discapacidad de El Ejido, elaborado por el Ayuntamiento, a través del área de Discapacidad, junto a las asociaciones del municipio, ha incluido las III Jornadas de Prevención del Suicidio, el evento Play Ejido en la Nave de Ejidomar que registró un gran éxito de participación, concierto de bandas sonoras, la obra 'Tu Cara me Suena' a cargo de Activa Tu Ocio y Di Capacitados, la XIX Fiesta del Deporte de Asprodesa con casi un millar de participantes, la castañada de Down, la II Gala de la Discapacidad donde hubo reconocimientos, actuaciones y sorpresas, la obra 'El Tonto es un sabio' de la Asociación Alfiel y el Consejo Municipal de la Discapacidad.

Por último, el alcalde ha animado «a toda la ciudadanía a sumarse, a participar, a mirar más allá de las etiquetas y descubrir todo lo que nos une».