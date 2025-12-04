Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ejido cierra la XII Semana de la Discapacidad en la Plaza Mayor. IDEAL

El Ejido reconoce la labor del Hospital de Poniente, la Policía Nacional y diez empresas

La Plaza Mayor ha acogido este miércoles un manifiesto teatralizado, animación y minidisco a cargo de Alejú

J. C.

El Ejido

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:35

Comenta

La Plaza Mayor se convirtió la mañana de este miércoles en el epicentro de la XIII Semana de la Discapacidad de El Ejido, que este ... año ha llevado el lema 'Las etiquetas molestan… en la ropa y en la vida', con un emotivo acto en el que se ha conmemorado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra hoy 3 de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  3. 3 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  4. 4 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  5. 5

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  6. 6

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  9. 9 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10 El carrusel de frentes fríos trae más lluvia y nieve a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido reconoce la labor del Hospital de Poniente, la Policía Nacional y diez empresas

El Ejido reconoce la labor del Hospital de Poniente, la Policía Nacional y diez empresas