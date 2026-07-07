El Ejido recibe la visita del campeón de España de la Olimpiada Matemática Thales

El alcalde, Francisco Góngora, junto al concejal de Educación, Javier Rodríguez, recibió en el Ayuntamiento al estudiante de 2º de la ESO del IES Fuente ... Nueva, Rubén Romero, de 13 años, para felicitarle personalmente tras convertirse el campeón de España de su categoría 'junior' en la XLI Olimpiada Matemática Thales. Se trata de un evento organizado por la Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) para alumnos de secundaria. Junto a ellos Miguel Guerrero, profesor del IES Fuente Nueva; la madre de Rubén, Eugenia Gutiérrez; y técnicos municipales.

Góngora trasladó al joven su enhorabuena por «un éxito que sitúa a El Ejido como referente de la excelencia educativa y ha destacado el esfuerzo, la constancia y la capacidad de superación para alcanzar este prestigioso reconocimiento nacional».

El estudiante explicó que logró el título tras imponerse en la fase final de la XLI Olimpiada Matemática Thales, celebrada en Lugo, donde participaron los mejores estudiantes de España después de superar las fases provinciales y autonómicas.

A lo largo de la competición, el alumno demostró un extraordinario razonamiento lógico, creatividad y habilidad para resolver problemas matemáticos de gran complejidad. De forma previa, se presentó al Campeonato Provincial que se celebró en Adra y al Campeonato Andaluz que tuvo lugar en Córdoba.

Rubén forma parte del programa Estalmat (Estímulo del Talento Matemático) a través del que asiste a la Universidad de Granada varios sábados al mes para avanzar en problemas matemáticos y cálculo. Su próximo reto es prepararse para las Olimpiadas Matemáticas de 4º de la ESO.

El alcalde puso en valor el trabajo realizado tanto por el propio estudiante como por su familia y el profesorado que lo acompañó durante su formación, subrayando la importancia de seguir impulsando el talento joven y la cultura del esfuerzo desde los centros educativos del municipio.