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El Ejido recibe la visita del campeón de España de la Olimpiada Matemática Thales

Góngora trasladó al joven estudiante ejidense, Rubén Romero, su enhorabuena por «un éxito que sitúa a El Ejido como referente de la excelencia educativa»

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Un momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

El alcalde, Francisco Góngora, junto al concejal de Educación, Javier Rodríguez, recibió en el Ayuntamiento al estudiante de 2º de la ESO del IES Fuente ... Nueva, Rubén Romero, de 13 años, para felicitarle personalmente tras convertirse el campeón de España de su categoría 'junior' en la XLI Olimpiada Matemática Thales. Se trata de un evento organizado por la Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) para alumnos de secundaria. Junto a ellos Miguel Guerrero, profesor del IES Fuente Nueva; la madre de Rubén, Eugenia Gutiérrez; y técnicos municipales.

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