El Ejido recibe cerca de 12 millones de euros por el Plan EDIL

El alcalde señala que «el objetivo es hacer de El Ejido una ciudad más sostenible y mejor adaptada a los retos»

El Ejido Lunes, 20 de octubre 2025, 16:56

El Ayuntamiento de El Ejido continúa dando importantes pasos para avanzar en los diferentes proyectos que se van a llevar a cabo en el municipio dentro del marco de la Estrategia de Desarrollo Integral Local (EDIL), enmarcada en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y dentro del plan financiero plurianual (MFP) 2021-2027.

El Ejido se convirtió en uno de los municipios almerienses y andaluces que mayor volumen de financiación va a recibir con un importe de 11.948.905 euros, lo que supone el 85% de una inversión total de 14.057.535 euros, que incluye proyectos con los que seguir creciendo hacia un municipio más sostenible y cohesionado.

Para ello, el alcalde, Francisco Góngora, junto a los concejales del equipo de Gobierno, mantuvo una reunión de coordinación con los responsables de la empresa especializada en asistencia técnica y gestión de proyectos con financiación europea, Dominus, y técnicos municipales, para analizar las actuaciones previstas.

El máximo responsable del Ayuntamiento, Francisco Góngora, señaló que «el objetivo es hacer de El Ejido una ciudad más sostenible, mejor adaptada a los retos actuales y futuros, en definitiva, más resiliente».

Por otro lado, El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido aprobado en su sesión ordinaria de este viernes 10 de octubre una amortización anticipada de créditos por valor de 17,2 millones de euros, lo que permitirá que al cierre de este año la deuda financiera del Consistorio ejidense se reduzca hasta los 90,6 millones de euros, lo que la situará por debajo del 80% de la ratio de endeudamiento.