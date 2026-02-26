El Ejido realizará la II edición de 'Tardes de Música de cámara'

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Cultura, y el Conservatorio Profesional de Música de El Ejido se han vuelto a unir ... para poner en marcha la segunda edición del programa 'Tardes de música de Cámara'. Una atractiva propuesta cultural a la par que didáctica, puesto que permite a los estudiantes del Conservatorio proyectar los conocimientos adquiridos en distintos espacios culturales del municipio, a través de un género musical en el que los artistas se convierten en auténticos protagonistas.

Esta segunda edición cuenta ya con dos fechas marcadas en el calendario en esta última semana del mes de febrero, a las que se unirán nuevas citas en el mes de mayo. Así, la primera de ellas se desarrolló en la tarde de ayer en el Teatro Municipal de El Ejido y además lo hizo combinando el cuarto y el séptimo arte: música y cine.

De esta manera, la música de un cuarteto de saxofones creó un ambiente especial como antesala a la proyección de la película 'Maspalomas', incluida dentro del Ciclo de Cine Español, organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento. Una experiencia cultural en la que Carlos Pérez, Pablo Cantón y Lola Torres, junto a su profesora Fátima Pérez arrancaron los aplausos del público.

Dos fueron las piezas que interpretaron en su actuación, muy relacionadas con la película que posteriormente se proyectó, como fueron el Adagio for Strings de Barber y 'Close your eyes and listen', de Piazolla, y con los que el público pudo descubrir toda la familia de saxofones: soprano, alto, tenor y barítono

El programa 'Tardes de música de Cámara' continuará este mismo jueves 26 de febrero, pero ya con el Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea como escenario. Un concierto que contará con la actuación de dos dúos de violonchelo y piano, un trío de violín, una viola y un piano, un dúo de piano, un trío de dos flautas y piano, y un trío de dos flautas y saxofón, que durante 50 minutos aproximadamente acercará a los asistentes a un mundo lleno de armonía musical. Esta nueva cita del programa cuenta con entrada libre hasta completar aforo.

El concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, fue el encargado de darle la bienvenida a los asistentes en esta primera cita del programa de 'Tardes de Música de Cámara', destacando que después de la gran acogida que tuvo la iniciativa el pasado año, siguen impulsando acciones conjuntas con el Conservatorio «para acercar nuestros espacios culturales a sus estudiantes, abriéndoles la puerta a que puedan vivir experiencias profesionales, pero también impulsando el conocimiento de la amplia oferta formativa con que cuenta el Conservatorio de Música de El Ejido y a la que pueden acceder los ejidenses».