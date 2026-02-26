Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
la música de un cuarteto de saxofones creó un ambiente especial. IDEAL

El Ejido realizará la II edición de 'Tardes de Música de cámara'

Esta segunda edición cuenta ya con dos fechas marcadas en el calendario tanto en febrero como en mayo

J. C.

El Ejido

Jueves, 26 de febrero 2026, 01:09

Comenta

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Cultura, y el Conservatorio Profesional de Música de El Ejido se han vuelto a unir ... para poner en marcha la segunda edición del programa 'Tardes de música de Cámara'. Una atractiva propuesta cultural a la par que didáctica, puesto que permite a los estudiantes del Conservatorio proyectar los conocimientos adquiridos en distintos espacios culturales del municipio, a través de un género musical en el que los artistas se convierten en auténticos protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 3.3 sacude Granada capital y su Cinturón Metropolitano: «Se ha movido todo»
  2. 2

    Tres bloques de Granada con todos sus pisos enganchados a la luz y un detenido por cultivar marihuana
  3. 3 Celestino, el influencer de Granada que ha conquistado las redes en solo un mes
  4. 4 El día que regresan las lluvias y las tormentas a Granada y cuánto durará la borrasca
  5. 5 Las 28 localidades en las que se ha sentido el terremoto de magnitud 3.3 registrado en Granada
  6. 6

    Muere a los 93 años Antonio Tejero, el brazo armado del 23-F
  7. 7 Buscan a un joven de 18 años desaparecido en Granada
  8. 8

    La Junta, dispuesta a unir la Costa con un tren litoral si lo paga el Gobierno
  9. 9

    Cambian las losetas de San Antón por tercera vez desde su apertura
  10. 10 El Supremo decidirá si el viejo Clínico es de la Universidad de Granada o de la Junta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido realizará la II edición de 'Tardes de Música de cámara'

El Ejido realizará la II edición de &#039;Tardes de Música de cámara&#039;