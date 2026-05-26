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El Ejido realizará controles policiales «estrictos» para evitar prácticas clandestinas en la Fiesta del Sacrificio

La comunidad musulmana celebra este miércoles el Eid al-Adha, cuyo ritual del cordero solo está permitido en mataderos autorizados y quienes «incumplen la normativa» se enfrentan a sanciones de hasta 15.000 euros

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Agentes de Policía Local de El Ejido.
Agentes de Policía Local de El Ejido. (R. I.)
Agencia Europa Press

Agencia Europa Press

Almería

El Ayuntamiento de El Ejido ha advertido de que estará «muy vigilante y controlará de manera estricta» la Fiesta del Sacrificio o Eid al-Adha ... que se celebra este miércoles para evitar que se produzcan prácticas que «incumplan la normativa», con la posible imposiciones de sanciones de entre 3.000 y 15.000 euros.

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El Ejido realizará controles policiales «estrictos» para evitar prácticas clandestinas en la Fiesta del Sacrificio

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