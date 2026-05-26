El Ejido realizará controles policiales «estrictos» para evitar prácticas clandestinas en la Fiesta del Sacrificio

El Ayuntamiento de El Ejido ha advertido de que estará «muy vigilante y controlará de manera estricta» la Fiesta del Sacrificio o Eid al-Adha ... que se celebra este miércoles para evitar que se produzcan prácticas que «incumplan la normativa», con la posible imposiciones de sanciones de entre 3.000 y 15.000 euros.

En una nota, el Consistorio ha avisado de que la Policía Local, con instrucciones del gobierno local, realizará labores específicas «antes, durante y después de la festividad» del cordero con el objetivo de que se respeten las normas higiénico-sanitarias o de sanidad animal, entre otras.

«Como establece la legislación, solo se permitirá el sacrificio en mataderos autorizados y las conductas que incumplan la normativa serán sancionadas con dureza», han indicado.

Con ello, han recordado que se debe «garantizar el orden, exigiendo respeto a las normas, a la legalidad, a la convivencia y a la salubridad pública» ya que «el incumplimiento de las normas dará lugar a la acta-denuncia, a la incoación del expediente sancionador y a la imposición de las sanciones que procedan».

«Toda persona que incumpla el reglamento en materia de salud pública, seguridad alimentaria, bienestar animal, sanidad animal, residuos y convivencia ciudadana será denunciada y sancionada conforme a derecho», han remarcado.