El Ejido realiza varias mejoras en el Centro de Adultos 'Pablo Freire' Una nueva aula TIC en el Centro de Profesorado es una de las novedades

J. C. El Ejido Martes, 16 de septiembre 2025, 20:56

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a los concejales Javier Rodríguez y David Fernández ha visitado las obras que la empresa pública DUE está llevando a cabo en el Centro de Profesorado del edificio educativo Pablo Freire de El Ejido.

Los trabajos están consistiendo en la ampliación de una de las salas que se va a configurar como una nueva aula TIC para potenciar al máximo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sensibilizar a los profesores sobre su utilización y concienciar sobre la importancia de un uso correcto de las nuevas tecnologías dentro del aula.

El alcalde también ha visitado el Centro de Adultos, que se ubica en este edificio, donde se han valorado futuros proyectos de mejora a través de la remodelación y reubicación de las salas con el objetivo de darle un mayor uso a estas dependencias y de optimizar los espacios y recursos disponibles.

En esta línea de mejora, el Ayuntamiento de El Ejido va a acometer en breve el cambio del ascensor en el Centro de Adultos con un presupuesto de 68.000€, de modo que se va a realizar una sustitución completa con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.