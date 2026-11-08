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El Ejido realiza la toma de posesión de la vocal de la Junta Local San Agustín

María Rosa García releva a Carmen Ruíz, concejala que renuncia por motivos electorales

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La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, con la nueva vocal de la Junta Local.

Javier Cortés

El Ejido

La nueva vocal de la Junta Local de San Agustín, María Rosa García, tomó posesión de su cargo este viernes tras la renuncia de la ... concejala Carmen Ruíz por motivos electorales. La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, quien presidió el acto, le agradecido a la nueva vocal su disposición a dar este paso al frente y le trasladó que «va a contar con toda nuestra colaboración».

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