El Ejido realiza la toma de posesión de la vocal de la Junta Local San Agustín

La nueva vocal de la Junta Local de San Agustín, María Rosa García, tomó posesión de su cargo este viernes tras la renuncia de la ... concejala Carmen Ruíz por motivos electorales. La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, quien presidió el acto, le agradecido a la nueva vocal su disposición a dar este paso al frente y le trasladó que «va a contar con toda nuestra colaboración».

Asimismo, destacó la labor que se realiza desde las Juntas Locales. «sois los que estáis en primera línea y los que mejor conocéis los núcleos. El ejemplo perfecto de servicio público y de amor por sus núcleos».

Por su parte, María Rosa García agradeció su confianza a la alcaldesa y se mostró muy comprometida con esta nueva responsabilidad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de El Ejido continúa con los trabajos de regeneración y rehabilitación integral de distintos viarios del núcleo de San Agustín, una actuación que cuenta con una inversión cercana a los 975.000 euros y que permitirá mejorar la movilidad, la accesibilidad, la sostenibilidad urbana y la integración estética del entorno.

El proyecto contempla la renovación de pavimentaciones y acerados, la actualización de la señalización horizontal y vertical, la sustitución de las redes de abastecimiento de agua y la modernización del alumbrado público mediante la renovación e instalación de luminarias Led de bajo consumo.

Los trabajos se desarrollan en las calles España, Mirasol, Agua, Las Nieves y adyacentes, Galaxia, Espejo, Constelación y Motores, así como en la trasera comprendida entre las calles Acequia y Agua.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez; el concejal de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, David Fernández; y la presidenta de la Junta Local de San Agustín, María de Gádor Ruiz, realizaron una visita técnica para comprobar la evolución de las obras, que estos días avanzan por las calles Mirasol y Agua.

Trabajos

En estos puntos se están ultimando los trabajos correspondientes a la sustitución de las redes de abastecimiento, que darán paso posteriormente a la pavimentación de la calzada y a la construcción de nuevos acerados.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Actuación Integrado (Pai) 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado', cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del Programa Operativo Plurirregional 2021-2027.

El Ayuntamiento ejecutará, igualmente, en el marco del Pai 'El Ejido 2029', otro proyecto de regeneración y rehabilitación urbana en San Agustín, centrado en la Plaza El Limonar. Esta intervención estará dirigida a mejorar la funcionalidad, la accesibilidad y la calidad ambiental de este espacio público, apostando por un diseño más sostenible, con una mayor presencia de vegetación, zonas de sombra y nuevos equipamientos que favorezcan la convivencia, el encuentro vecinal y el disfrute ciudadano.