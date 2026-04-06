El Ejido realiza un taller sobre cetáceos y tiburones para dar a conocer el ecosistema marino

El Centro de Interpretación de Punta Entinas-Sabinar acogió la mañana de este sábado un taller con el que acercar a los más pequeños de ... la casa al mundo marino y descubrirles la gran riqueza que esconde el Mar de Alborán.

Un taller sobre tiburones, cetáceos y tortugas marinas que ha impartido Moisés Palmero, de 'El Árbol de las Piruletas', que contó con la asistencia de una treintena de menores, junto a sus familias, y a las que ha estado acompañando la concejala de Turismo, María Herminia Padial.

La jornada también quiso conmemorar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y durante el desarrollo de la misma, Moisés Palmero compartió con los pequeños participantes historias curiosas e interesantes datos, atrapando la atención de los participantes, y concienciándolos sobre la importancia de cuidar el ecosistema marino y la costa.

Cuántos huevos es capaz de poner una tortuga boba, cómo diferenciar un delfín bebé de uno joven o uno adulto, cómo se comunican, para que sirven las espadas aplanadas de los peces espadas o qué diferencia hay entre una estrella y un erizo de mar, son algunas de las curiosidades que los pequeños descubrieron durante la actividad. Una didáctica mañana que finalizó con la realización de un taller en el que los pequeños pudieron diseñar y crear sus propios tiburones y ballenas.

Este taller estaba previsto como cierre del mes de cuentos y naturaleza que se diseñó para conmemorar el Día del Libro Infantil y Juvenil, que se celebra el 2 de abril con motivo del nacimiento de Hans Christian Andersen, escritor de teatro, libros de viajes y cuentos infantiles, entre los que destacan La Sirenita y El Patito Feo.

Sin embargo, se convirtió en la actividad intermedia, debido al gran número de centros educativos, bibliotecas y asociaciones que se inscribieron. Hasta el momento participaron 3.500 niños y niñas de la provincia en las diferentes sesiones de cuentos, talleres y limpiezas de playas, «y la cifra se duplicará, porque al final decidimos incluir el mes de abril y juntar a Andersen con Cervantes, y cerrar con la celebración del Día del Libro», explicó Palmero.