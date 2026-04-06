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Uno de los momentos de la actividad en el municipio. IDEAL

El Ejido realiza un taller sobre cetáceos y tiburones para dar a conocer el ecosistema marino

La jornada también quiso conmemorar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 6 de abril 2026, 20:40

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El Centro de Interpretación de Punta Entinas-Sabinar acogió la mañana de este sábado un taller con el que acercar a los más pequeños de ... la casa al mundo marino y descubrirles la gran riqueza que esconde el Mar de Alborán.

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El Ejido realiza un taller sobre cetáceos y tiburones para dar a conocer el ecosistema marino