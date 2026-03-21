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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en una reunión. IDEAL

El Ejido realiza una reunión institucional con AJDEPLA

La Asociación de jefes y directivos de Policías Locales de Andalucía se reúne con el alcalde con motivo de un congreso

J. C.

El Ejido

Sábado, 21 de marzo 2026, 02:34

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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, acompañado por el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, mantuvo un encuentro con los representantes de ... la Asociación de Jefes/as y Directivos/as de las Policías Locales de Andalucía en Almería, (AJDEPLA), Miguel Ángel López y Antonio Villanueva, con motivo de la celebración del XIX Congreso Regional de AJDEPLA, que tendrá lugar los próximos 24 y 25 de abril en Almería.

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