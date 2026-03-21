El Ejido realiza una reunión institucional con AJDEPLA

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, acompañado por el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, mantuvo un encuentro con los representantes de ... la Asociación de Jefes/as y Directivos/as de las Policías Locales de Andalucía en Almería, (AJDEPLA), Miguel Ángel López y Antonio Villanueva, con motivo de la celebración del XIX Congreso Regional de AJDEPLA, que tendrá lugar los próximos 24 y 25 de abril en Almería.

Se trata de un congreso eminentemente técnico, concebido como un espacio para el intercambio de conocimiento, la actualización profesional y el análisis riguroso de los retos presentes y futuros de las Policías Locales, así como el papel fundamental de la dirección política y la gestión pública en el ámbito de la seguridad ciudadana. El congreso reunirá a más de un centenar de mandos policiales de municipios de toda la comunidad autónoma de Andalucía.

Por su parte, el alcalde destacó «el compromiso de AJDEPLA con la defensa y el fortalecimiento de los Cuerpos de la Policía Local, así como su labor para avanzar en una mayor coordinación y una comunicación más eficaz entre las distintas policías locales de Andalucía».

Así, Góngora añadió que «la Policía Local es un pilar esencial para la convivencia, la cohesión social, la seguridad y la calidad de vida en los municipios, razón por la cual trabajamos, dentro de nuestras posibilidades, en el refuerzo de las plantillas, la modernización de los recursos técnicos y el impulso a la formación y promoción profesional de los agentes».