El Ejido realiza una reunión institucional con AJDEPLA
La Asociación de jefes y directivos de Policías Locales de Andalucía se reúne con el alcalde con motivo de un congreso
J. C.
El Ejido
Sábado, 21 de marzo 2026, 02:34
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, acompañado por el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, mantuvo un encuentro con los representantes de ... la Asociación de Jefes/as y Directivos/as de las Policías Locales de Andalucía en Almería, (AJDEPLA), Miguel Ángel López y Antonio Villanueva, con motivo de la celebración del XIX Congreso Regional de AJDEPLA, que tendrá lugar los próximos 24 y 25 de abril en Almería.
Se trata de un congreso eminentemente técnico, concebido como un espacio para el intercambio de conocimiento, la actualización profesional y el análisis riguroso de los retos presentes y futuros de las Policías Locales, así como el papel fundamental de la dirección política y la gestión pública en el ámbito de la seguridad ciudadana. El congreso reunirá a más de un centenar de mandos policiales de municipios de toda la comunidad autónoma de Andalucía.
Por su parte, el alcalde destacó «el compromiso de AJDEPLA con la defensa y el fortalecimiento de los Cuerpos de la Policía Local, así como su labor para avanzar en una mayor coordinación y una comunicación más eficaz entre las distintas policías locales de Andalucía».
Así, Góngora añadió que «la Policía Local es un pilar esencial para la convivencia, la cohesión social, la seguridad y la calidad de vida en los municipios, razón por la cual trabajamos, dentro de nuestras posibilidades, en el refuerzo de las plantillas, la modernización de los recursos técnicos y el impulso a la formación y promoción profesional de los agentes».
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