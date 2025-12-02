El Ejido realiza un operativo especial en establecimientos de dos calles del municipio

Con el objetivo de garantizar la convivencia cívica y el orden en las calles del municipio, la Policía Local de El Ejido llevó a cabo ... el pasado viernes un operativo especial en las calles Manolo Escobar, Almería y en el Bulevar. Esta actuación se desarrolló tras registrarse un incremento de quejas vecinales y de avisos de las propias patrullas sobre comportamientos incívicos que están afectando a la limpieza y al ornato urbano.

Durante la jornada de control, diez agentes —entre ellos mandos operativos— inspeccionaron dos bloques de viviendas, diecinueve establecimientos y supervisaron distintos puntos de la vía pública. Entre las incidencias detectadas destacan el depósito de basura fuera del horario permitido, la ocupación no autorizada de aceras y calzadas, así como otros incumplimientos relacionados con el cuidado del entorno y con la Ordenanza Municipal de Convivencia. Todas las infracciones serán remitidas al Área de Urbanismo para su tramitación y para la ejecución de las actuaciones urbanísticas que correspondan.

La Ordenanza Municipal de Convivencia y Prevención de Actos Incívicos de El Ejido regula el uso responsable de los espacios públicos, fomenta el respeto entre los ciudadanos y previene comportamientos que puedan perjudicar la convivencia, el mobiliario urbano o el entorno.

Establece normas básicas de conducta, así como un régimen sancionador, con el fin de asegurar que el municipio se mantenga como un lugar seguro, ordenado, limpio y respetuoso para todos. La vigilancia policial y la prevención continúan siendo herramientas esenciales para evitar conductas que generen molestias y deterioro en los barrios. Por ello, el Ayuntamiento y la Policía Local seguirán reforzando estas actuaciones tanto en estas zonas como en otros puntos del municipio, de acuerdo con las necesidades detectadas.

Por otro lado, la Policía Local de El Ejido reforzó hace unos días sus medios tecnológicos para la mejora de la seguridad y de su capacidad operativa. En este sentido, la última incorporación a los medios tecnológicos de que dispone la Policía Local fue un nuevo dron de última generación, diseñado específicamente para operaciones profesionales que ampliará y mejorará la capacidad de vigilancia, respuesta y análisis en múltiples situaciones, y contribuirá a desarrollar nuevas funcionalidades operativas.