Agentes de Policía Local de El Ejido patrullan una calle en el municipio. IDEAL

El Ejido realiza un operativo especial en establecimientos de dos calles del municipio

El objetivo de este tipo de actuaciones es mantener un municipio seguro y limpio y corregir conductas incívicas

J. C.

El Ejido

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:08

Comenta

Con el objetivo de garantizar la convivencia cívica y el orden en las calles del municipio, la Policía Local de El Ejido llevó a cabo ... el pasado viernes un operativo especial en las calles Manolo Escobar, Almería y en el Bulevar. Esta actuación se desarrolló tras registrarse un incremento de quejas vecinales y de avisos de las propias patrullas sobre comportamientos incívicos que están afectando a la limpieza y al ornato urbano.

