El Ejido realiza una jornada con profesionales para abordar la trata de mujeres y niñas Bajo el lema 'La justicia empieza por verlas', esta jornada de formación y sensibilización busca sumar esfuerzos y construir respuestas eficaces, humanas y coordinadas frente a la trata

J. C. El Ejido Sábado, 20 de septiembre 2025, 01:02

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, el Ayuntamiento de El Ejido organizó en el Teatro Municipal una jornada, que alcanza su segunda edición, de análisis y debate sobre 'La Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual: Abordaje Jurídico y Coordinación Integral'.

La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, fue la encargada de llevar a cabo la inauguración junto a Rebeca Gómez Gázquez, delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía y la responsable y coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, María del Mar Esparza. La jornada estuvo conducida por la periodista experta en género María Montagut.

Delia Mira explicó que «esta jornada no solo busca visibilizar la trata como una de las formas más graves de violencia contra las mujeres, sino también formar y sensibilizar a profesionales y ciudadanía sobre cómo trabajan los diferentes agentes implicados: el ámbito jurídico, las fuerzas de seguridad, los servicios sanitarios y las entidades sociales. Solo desde el conocimiento compartido y la coordinación podemos avanzar en la erradicación de este delito».

Bajo el lema 'La justicia empieza por verlas', el programa reunió a reconocidos expertos y profesionales de distintos ámbitos para ofrecer un enfoque formativo y de sensibilización sobre cómo trabajan los agentes implicados en la lucha contra la trata.

Entre ellos, la profesora Eva Díez Peralta, de la Universidad de Almería, quien abordó el papel del Derecho Internacional en la prevención y sanción de este delito; y el fiscal delegado de Extranjería y Trata en la Fiscalía Provincial de Almería, José Alejandro Velasco García, que expuso las actuaciones más relevantes de la Fiscalía en esta materia.

La mesa central contó con la visión de entidades sociales y del ámbito sanitario, con intervenciones de Marina Morata Castillo, coordinadora autonómica de Prostitución y Trata en Andalucía de Médicos del Mundo; María López Campoy, coordinadora de la sede de APRAMP en Almería; Enriqueta Quesada Yáñez, médico de familia en el consultorio de Cabo de Gata; y Pablo Romero Duarte, facultativo especialista en Ginecología y Obstetricia y presidente de la Comisión Interdisciplinar para la Actuación ante la Violencia de Género en el Hospital Universitario Poniente.

La jornada concluyó con la proyección del documental 'Las detectives que rescatan víctimas de trata en España' de la BBC Mundo y un coloquio con José Luis Cerdán Morales, Policía de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales - UCRIF.

Delia Mira resaltó que «para lograr un impacto significativo, hemos contado la participación de grandes profesionales, especializadas en la materia, con la finalidad de crear un espacio de encuentro y diálogo donde todos puedan aportar sus conocimientos».

Por último, la concejala invitó a la ciudadanía «a involucrarse en esta causa. La sensibilización y la educación son herramientas poderosas para prevenir la trata y para construir una sociedad más justa y solidaria».