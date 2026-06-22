El Ejido realiza el II Encuentro 'Sembrando Raíces' en Tarambana

En el marco de las actuaciones que se vienen desarrollando dentro de la Estrategia Eracis Plus del Ayuntamiento de El Ejido, y concretamente desde la ... Mesa Comunitaria de Tarambana, en estos días se celebró el II Encuentro Intergeneracional 'Sembrando Raíces', una iniciativa en la que participaron unos 200 alumnos del CEIP Artero Pérez, desde alumnado de Educación Infantil hasta 2º de la ESO, y cuatro personas de la Asociación de Mayores de Tarambana.

La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, estuvo en esta actividad que consistió en la creación de un huerto urbano en el centro educativo, «promoviendo el intercambio de conocimientos entre generaciones a través de una experiencia práctica, lúdica y participativa».

Durante la jornada, las personas mayores compartieron sus saberes tradicionales sobre el cuidado de plantas, guiando a los estudiantes en la plantación de esquejes y el trasplante de macetas, fomentando así el aprendizaje mutuo y el respeto por el medio ambiente. En el nuevo espacio verde se plantaron 12 variedades de plantas aromáticas y ornamentales, entre ellas citronela, clavel, lavanda, tomillo, geranio, gitanilla, margaritas y orégano.

«Esta iniciativa se enmarca en los objetivos de Eracis Plus, que promueve la inclusión social, la cohesión comunitaria y el trabajo en red entre entidades del territorio, reforzando los vínculos entre generaciones y favoreciendo la participación activa de la ciudadanía», recordó Mira.