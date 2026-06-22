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El Ejido realiza el II Encuentro 'Sembrando Raíces' en Tarambana

Durante la jornada, las personas mayores compartieron sus saberes tradicionales sobre el cuidado de plantas, guiando a los estudiantes en la plantación de esquejes y el trasplante de macetas

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Un momento del encuentro.

Javier Cortés

El Ejido

En el marco de las actuaciones que se vienen desarrollando dentro de la Estrategia Eracis Plus del Ayuntamiento de El Ejido, y concretamente desde la ... Mesa Comunitaria de Tarambana, en estos días se celebró el II Encuentro Intergeneracional 'Sembrando Raíces', una iniciativa en la que participaron unos 200 alumnos del CEIP Artero Pérez, desde alumnado de Educación Infantil hasta 2º de la ESO, y cuatro personas de la Asociación de Mayores de Tarambana.

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