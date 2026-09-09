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El Ejido realiza el Consejo Municipal escolar para abordar el inicio del curso

Se ha acordado entre los miembros del Consejo que al ser día no lectivo el lunes, 26 de abril de 2027, con motivo de las fiestas en honor a San Marcos, finalmente el día 29 de marzo de 2027 pasa a ser lectivo

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Este órgano de participación, coordinación e información se ha desarrollado en el Salón de Plenos.

Javier Cortés

El Ejido

El Consejo Municipal Escolar se reunió este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido para analizar el inicio del curso 2026/ ... 27 donde se analizaron asuntos relacionados con la puesta a punto de los centros educativos.

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