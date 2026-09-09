El Ejido realiza el Consejo Municipal escolar para abordar el inicio del curso

El Consejo Municipal Escolar se reunió este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido para analizar el inicio del curso 2026/ ... 27 donde se analizaron asuntos relacionados con la puesta a punto de los centros educativos.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto al concejal de Educación, Juventud y Participación, Javier Rodríguez, presidió este espacio clave donde se fomenta la participación, coordinación, información y asesoramiento en torno al funcionamiento de los colegios.

La alcaldesa deseó «un feliz, tranquilo y próspero curso». Al tiempo que ha recordado que «siempre estamos pendientes y al servicio de todos los centros educativos de El Ejido».

Entre los asuntos abordados, se dio el visto bueno al calendario escolar de El Ejido para este curso fijándose, por tanto, el inicio en el día 10 de septiembre para educación infantil, educación primaria y educación especial. Además, se acordó entre los miembros del Consejo que al ser día no lectivo el lunes, 26 de abril de 2027, con motivo de las fiestas en honor a San Marcos, finalmente el día 29 de marzo de 2027 que, en un principio era no lectivo, pasa a ser lectivo.

Durante el encuentro se analizaron las labores de mantenimiento en los centros que se intensifican durante el periodo estival aprovechando la ausencia de alumnos y personal docente.

Al tiempo, Julia Ibáñez señaló que «con motivo del inicio del curso escolar 2026/2027, desde el Ayuntamiento se han llevado a cabo, como cada año, diversas actuaciones de limpieza, mantenimiento preventivo y conservación de los centros educativos municipales, con el objetivo de que comiencen en las mejores condiciones posibles de funcionamiento, seguridad y salubridad».

En esta línea, se realizó una limpieza a fondo de lamas, ventanas, vidrios, paredes, techos y aseos. Para ello, se utilizaron un total de 1737,5 horas para limpieza general, 723 para limpieza de persianas y 949 horas para cristales. También se limpiaron y revisaron las cubiertas.

Se llevaron a cabo todas las tareas de mantenimiento preventivo de legionela y se efectuó la revisión de las calderas en los centros que disponen de ellas. Asimismo, se acometió el mantenimiento de los equipos de climatización tipo split con periodicidad semestral, en función de la climatología, de las instalaciones de protección contra incendios, de los grupos electrógenos y de los aparatos elevadores. Además, se ejecutaron tres tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización a lo largo del año.

Durante los meses de verano se aprovechó para realizar trabajos de poda de ejemplares de gran porte y para pintar el interior y exterior de varios colegios. No obstante, estas actuaciones no se limitan al periodo de verano. Durante todo el año se destinan una o dos cuadrillas de pintura para ir actuando de forma rotatoria en los distintos centros, atendiendo las necesidades que van surgiendo.

De cara a los próximos meses, se van a tratar las zonas de arbolado de pinos mediante un tratamiento fitosanitario y se han realizado revisiones de los jardines y zonas exteriores de los centros, incluyendo las tomas y sistemas de riego, fuentes, vallados, limpieza y otros elementos de mantenimiento.

Como dato significativo, en cuanto a obras de más envergadura se dio comienzo con la sustitución de las lamas en el CEIP Punta Entinas y se va a continuar realizando la reparación de las pistas deportivas en los centros en las que estén más deterioradas.

Al hilo de las necesidades en materia educativa en El Ejido, el concejal Javier Rodríguez, subrayó que «al margen de la labor de nosotros hacemos, no vamos a cejar en el empeño de seguir insistiendo para que se solventen los problemas que en materia de infraestructuras y servicios educativos presentan en la actualidad en los centros de El Ejido». Para concluir, Julia Ibáñez agradeció «el trabajo que realizan los docentes y equipos directivos en El Ejido».