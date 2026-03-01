El Ejido realiza una campaña de seguridad alimentaria en comercios y establecimientos

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Sanidad, ha puesto en marcha una campaña de seguridad alimentaria en comercios y establecimientos ... de restauración del municipio, que tiene como objetivo concienciar, informar y educar a los operadores sobre el manejo correcto de los alimentos y garantizar la seguridad sanitaria con la que se manipulan, protegiendo así tanto la salud de los consumidores como la confianza que depositan en los establecimientos en los que realizan sus compras.

La concejal de Sanidad y Consumo, María Herminia Padial, ha subrayado que «a través de esta campaña queremos garantizar que todos los establecimientos garanticen a los consumidores que todos los productos que adquieren responden a los estándares de calidad y seguridad alimentaria que se requieren».

Para ello, la campaña, que se llevará a cabo sobre un censo de más de un millar de establecimientos, establece un sistema de control tanto sobre establecimientos alimentarios como sobre alimentos producidos y comercializados en el municipio, y en su desarrollo el Ayuntamiento de El Ejido contará con la colaboración de Distrito Sanitario Poniente de Almería para la promoción de buenas prácticas higiénico-sanitarias.

En esa línea de trabajo, la edil de Sanidad y Consumo ha mantenido una reunión con el director de la Unidad de Salud Pública de Distrito Poniente de Almería, Francisco Ruiz Palacín, en la que han establecido las líneas de trabajo conjuntas en materia de seguridad alimentaria y sanidad ambiental.

La campaña incluye una primera vista informativa en la que recordar a los empresarios las normativas existentes que les son de aplicación, comprobar que disponen de toda la documentación necesaria en regla y que cumplen con los controles físicos de higiene y salubridad alimentaria, si bien se podrán adoptar las medidas sancionadoras oportunas por parte de la autoridad competente en caso de detectar incumplimientos.

Por otra parte, esta iniciativa también ha permitido comprobar el buen estado en materia de seguridad ambiental que presentan las instalaciones deportivas municipales y los centros educativos del municipio.