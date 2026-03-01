Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

En esa línea de trabajo, la edil de Sanidad y Consumo ha mantenido una reunión con el director de la Unidad de Salud Pública de Distrito Poniente de Almería IDEAL

El Ejido realiza una campaña de seguridad alimentaria en comercios y establecimientos

Incluye una primera visita sobre un censo de más de un millar de establecimientos para concienciar y educar a los operadores sobre el manejo correcto de alimentos

J. C.

El Ejido

Domingo, 1 de marzo 2026, 23:06

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Sanidad, ha puesto en marcha una campaña de seguridad alimentaria en comercios y establecimientos ... de restauración del municipio, que tiene como objetivo concienciar, informar y educar a los operadores sobre el manejo correcto de los alimentos y garantizar la seguridad sanitaria con la que se manipulan, protegiendo así tanto la salud de los consumidores como la confianza que depositan en los establecimientos en los que realizan sus compras.

