El Ejido reafirma su identidad con un programa lleno de tradición para San Marcos

El Ayuntamiento de El Ejido ha dado a conocer la mañana de este viernes la programación oficial de las Fiestas de San Marcos 2026, que ... se celebrarán del 22 al 26 de abril con un completo calendario de actividades dirigidas a todos los públicos. Música en directo, tradiciones, gastronomía y propuestas familiares conforman una programación que volverá a convertir al municipio en punto de encuentro y celebración.

La presentación ha contado con la participación del alcalde, Francisco Góngora; la concejal de Cultura, Elena Gómez; los mayordomos de San Marcos, Pepe Clavero y Ana María García; y el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz.

Francisco Góngora ha señalado que «nuestras Fiestas en honor a San Marcos Evangelista están declaradas de Interés Turístico de Andalucía, aunando elementos tradicionales y singulares con novedades y con una gran afluencia de personas que vienen no solo desde todo el municipio sino de toda la comarca y de la provincia».

El cartel anunciador, obra del diseñador e ilustrador Carlos Buendía, refleja estos elementos con una imagen luminosa y elegante protagonizada por una mujer vestida de flamenca, que incorpora detalles simbólicos como las habas y el tocino.

El alcalde ha explicado que «la programación arrancará el martes 21 con el reparto de libros en el Teatro Auditorio a partir de las 9.00 horas. El miércoles 22 de abril se llevará a cabo la apertura del recinto ferial, que contará con 13 atracciones para adultos y 29 infantiles, además de puestos de alimentación, casetas de vino, bisutería y juegos». El miércoles y jueves se celebrará el Día del Niño, con una reducción en el precio especial sobre la tarifa normal en todas las atracciones, y la Feria Inclusiva, de 18:00 a 20:00 horas; el viernes, sábado y domingo, de 18:00 a 19:30 horas, se habilitará también este espacio sin ruido ni luces para personas con trastorno del espectro autista (TEA) o alteraciones sensoriales durante ese horario.

Desde la concejalía de Discapacidad se repartirán pulseras naranjas para facilitar el acceso preferente a las atracciones, que podrán recogerse en el Auditorio, en la propia concejalía y en el puesto de Protección Civil durante los días de feria.

«Entre las novedades de esta edición destaca la ampliación a dos las catas de vino debido a la alta demanda». Se celebrarán los días 22 y 23 de abril en la caja escénica del Auditorio a las 21:00 horas, con aforo limitado a 100 personas, y contarán con la participación de la bodega Pago de Almaraes, referente en innovación enológica en Andalucía, junto a una degustación de aceites de Oleoalmanzora. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 13 de abril a las 10:00 horas a través de https://culturaelejido.sacatuentrada.es/

Góngora ha detallado que «la música será protagonista el viernes 24 de abril con el concierto gratuito de Juan Magán en el Parque Municipal, a partir de las 22:30 horas, con una previsión de asistencia de hasta 8.000 personas». Además, se instalarán dos casetas jóvenes en el recinto ferial, con horario de jueves a sábado de 18:00 a 06:00 horas y el domingo de 13:00 a 02:00 horas, que se sumarán a las casetas de día en el centro urbano.

El sábado 25 de abril comenzará con la preparación del Santo en el patio del colegio Divina Infantita, donde los mayordomos y vecinos lo adornarán con claveles. La concejal Elena Gómez ha detallado que «a lo largo de la mañana habrá juegos familiares en el Parque Municipal y, a las 13:00 horas, se celebrará la Fiesta de las habas, el vino, el tocino y la 'fritailla', con el reparto de 4.000 sombreros. Se pueden adquirir los tickets de manera anticipada desde el 16 de abril en el Teatro Auditorio a las 10.00 horas».

Para la elaboración de la 'fritailla' se emplearán cientos de kilos de verduras frescas y carne, 350 kilos de calabacín, 230 de pimiento verde, 300 de pimiento rojo, 300 de pimiento amarillo, 180 de berenjena y 300 de tomate, además de 1.200 kilos de carne de magro y 2.500 kilos de habas y 600 kilos de tocino, reforzando el carácter tradicional y participativo de la celebración. La jornada continuará con la actuación de la Asociación Cultural Francisco Velarde, y el concierto gratuito de la artista Merche junto a DJ desde las 16:00 horas.

Por la noche, coincidiendo con la onomástica de San Marcos, tendrá lugar un castillo de fuegos artificiales en el Parque Periurbano de La Cañada de Ugíjar a las 22:00 horas.

«El domingo 26 de abril será el día grande, con la tradicional procesión-romería de San Marcos como acto central». Desde primera hora de la mañana, las carrozas se concentrarán en la calle Lobero, decoradas con esmero por familias y grupos de amigos.

A las 9:00 horas comenzará la venta de rosquillas y, a las 10:30 horas, se celebrará la misa en la parroquia de San Isidro Labrador, con la participación del coro de la Hermandad del Rocío. A continuación, dará comienzo la procesión, en la que participarán carrozas y caballos, y durante la cual se otorgarán premios y reconocimientos. El plazo de inscripción para el concurso de carrozas permanecerá abierto hasta el 15 de abril.

Con el objetivo de garantizar unas fiestas inclusivas, se han establecido medidas específicas como la comunicación anticipada de los horarios de pirotecnia y la habilitación de dos espacios reservados para personas con discapacidad, ubicados en el Bulevar y en la calle San Isidro.

La jornada culminará en la Plaza Mayor con el concierto del grupo 'Por un Puñado de Tercios' a las 16.00 horas seguido de una sesión de DJ.

Marco Muñoz ha detallado que «el Ayuntamiento ha diseñado además un amplio dispositivo de seguridad que incluye importantes novedades, como la incorporación de una Unidad de Caballería durante la Fiesta de las Habas, la instalación de un Puesto de Mando Avanzado de la Policía Local en el Parque Municipal y la participación del grupo GOAP en la procesión. Asimismo, se activará el Plan de Emergencias Municipal en fase de prealerta durante todos los días festivos».

El operativo contará con la práctica totalidad de la plantilla de la Policía Local, reforzada por unidades especializadas, además de la participación de Protección Civil y una ambulancia de Soporte Vital Básico. La Policía Nacional desplegará también un dispositivo especial con 150 efectivos y unidades de refuerzo, especialmente en horarios de mayor afluencia.

Desde el Ayuntamiento se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas que combinan tradición, cultura y ocio, reforzando la identidad local y el atractivo turístico de El Ejido.