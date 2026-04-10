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La presentación ha contado con la participación del alcalde, la edil de Cultura, los mayordomos de San Marcos y el intendente jefe de Policía Local. IDEAL

El Ejido reafirma su identidad con un programa lleno de tradición para San Marcos

El día grande será el domingo, con la venta de rosquillas, la misa y la procesión-romería con carrozas y caballos por las calles de El Ejido

Javier Cortés

El Ejido

Viernes, 10 de abril 2026, 18:30

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El Ayuntamiento de El Ejido ha dado a conocer la mañana de este viernes la programación oficial de las Fiestas de San Marcos 2026, que ... se celebrarán del 22 al 26 de abril con un completo calendario de actividades dirigidas a todos los públicos. Música en directo, tradiciones, gastronomía y propuestas familiares conforman una programación que volverá a convertir al municipio en punto de encuentro y celebración.

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