El Ejido promueve el 'ocio sin barreras' con propuestas de cine, viajes y cultura inclusivo

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, ha puesto en marcha el 'Proyecto de Ocio ... y Cultura' con el que apuesta por facilitar, asegurar y potenciar el ocio de las personas con discapacidad o con algún trastorno de la salud mental del municipio.

La concejal de Discapacidad, María del Mar Martínez, ha explicado que «impulsamos este programa porque es fundamental garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos».

«La participación en actividades culturales y de ocio favorece el bienestar emocional, la autonomía, la autoestima y el desarrollo personal, además de contribuir a la reducción del aislamiento social».

El programa ha arrancado con una jornada de cine en sesión matinal que se ha desarrollado en un ambiente acogedor, adaptado a las necesidades del grupo y centrado en la convivencia y en el disfrute compartido.

«La proyección de una película ha sido el eje central del encuentro, que ha estado acompañado de risas, conversación y un espacio seguro donde todas las personas han podido participar activamente», ha explicado la edil. Han asistido 100 personas procedentes de las asociaciones FAISEM, Down El Ejido, Murgi, Asprodesa, Cuenta Conmigo, Activa Tu Ocio y los talleres de Salud Mental del Ayuntamiento de El Ejido.

Tras el éxito de esta primera jornada, esta actividad se va a llevar a cabo cada dos meses en colaboración con Ocine Copo.

Junto al cine, el programa de 'Ocio y Cultura' también ha previsto en su calendario una fiesta inclusiva que se celebrará el próximo 6 de marzo, un viaje cultural a Toledo, los días 15 y 16 de abril y la participación en la vida cultural y deportiva del municipio.

«Estas iniciativas van a servir de herramienta de expresión, aprendizaje y socialización, permitiendo a las personas fortalecer habilidades sociales, cognitivas y emocionales en un entorno normalizado y accesible».