Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Junto al cine, el programa de 'Ocio y Cultura' también ha previsto en su calendario una fiesta inclusiva. IDEAL

El Ejido promueve el 'ocio sin barreras' con propuestas de cine, viajes y cultura inclusivo

El programa ha arrancado con una jornada de cine en sesión matinal en Ocine Copo

J. C.

El Ejido

Sábado, 21 de febrero 2026, 12:12

Comenta

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, ha puesto en marcha el 'Proyecto de Ocio ... y Cultura' con el que apuesta por facilitar, asegurar y potenciar el ocio de las personas con discapacidad o con algún trastorno de la salud mental del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo más alto de España se encuentra en Granada y no en Teruel como se creía
  2. 2 Un accidente entre tres vehículos colapsa la A-92 en Granada
  3. 3 El perfume de Primor que vale 16 euros y huele como uno de 400
  4. 4 Granada vende la última parcela municipal en la Chana donde se levantarán 96 VPO
  5. 5 Muere un joven de 18 años tras recibir tres cuchilladas en el pecho junto a un colegio de Valladolid
  6. 6 Piden ayuda para encontrar a Rafael, desaparecido en Alhama de Granada el miércoles
  7. 7 El garrafal error del ganador del Euromillones que le hizo perder un millón de euros
  8. 8 Un endocrino alerta a los que desayunan tostadas para que eviten el pan: «Es la peor forma»
  9. 9

    La Policía Nacional refuerza la seguridad en Traumatología por el ingreso de dos heridos en tiroteos
  10. 10 Una víctima de Labrador: «Me quemaba el cuerpo y los ojos, no podía respirar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido promueve el 'ocio sin barreras' con propuestas de cine, viajes y cultura inclusivo

El Ejido promueve el &#039;ocio sin barreras&#039; con propuestas de cine, viajes y cultura inclusivo