El Ejido programa una quincena de actividades para acercar la tecnología a los vecinos

La Unidad de Participación Ciudadana, Educación y Juventud del Ayuntamiento de El Ejido puso en marcha una nueva edición del Programa Formativo para este curso ... 2025/26 que incluye una quincena de acciones gratuitas a desarrollar entre los meses de noviembre a mayo en el Centro Asociativo Municipal.

El edil, Javier Rodríguez, señaló que «este programa persigue implementar acciones formativas desde una triple vertiente: acciones relacionadas con las nuevas tecnologías; acciones dirigidas a potenciar y mejorar el funcionamiento interno de las asociaciones y colectivos; y acciones de interés general propuestas o a demanda de entidades sin ánimo de lucro o de la ciudadanía».

Cabe destacar que en esta edición las formaciones están dirigidas a colectivos concretos como asociaciones o Clubes de Mayores, entre otros, por eso no hay inscripción previa. De este modo, las acciones comenzarán este miércoles, 19 de noviembre, con un taller de gafas de realidad virtual y el 3 de diciembre habrá taller de manejo de cajeros automáticos. En enero, el día 14, se realizará una formación sobre la obtención y uso de certificados digitales y el día 19 sobre actualización de Windows 10, cambia a Gnu/Linuex.

Asimismo, el 11 de febrero se llevará a cabo un curso sobre la IA como herramienta para encontrar empleo y el 18 de febrero sobre ¿Cuándo derivar al logopeda?. Los días 4, 11 y 18 de marzo le tocará el turno a la salud done se podrá aprender sobre las gestiones online y aplicaciones sobre salud, y la carpeta ciudadana y todo lo que necesitas saber para gestionarla llegará los días 8,15 y 22 de abril. Para terminar, se ofrecerá aprendizaje sobre la factura electrónica y la adaptación de tu negocio a la nueva normativa los días 6, 13 y 20 de mayo.

A su vez, el edil comentó que a la hora de programar las acciones formativas «pretendemos acercar a las asociaciones y colectivos de El Ejido las nuevas tecnologías de la información y comunicación, mejorando con ello el funcionamiento de las entidades, modernizando su gestión y acercando a las personas que las integran de forma amena, sencilla y didáctica, a un nuevo marco en el que las herramientas digitales, las redes sociales e Internet son una pieza básica y, también pretendemos atender propuestas de interés general».