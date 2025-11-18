Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El concejal, Javier Rodríguez, sostiene un programa formativo. IDEAL

El Ejido programa una quincena de actividades para acercar la tecnología a los vecinos

Se va a desarrollar desde el 19 de noviembre y hasta el 20 de mayo, con talleres de manejo de cajeros automáticos, obtención y uso de certificados digitales, entre otros

J. C.

El Ejido

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:49

La Unidad de Participación Ciudadana, Educación y Juventud del Ayuntamiento de El Ejido puso en marcha una nueva edición del Programa Formativo para este curso ... 2025/26 que incluye una quincena de acciones gratuitas a desarrollar entre los meses de noviembre a mayo en el Centro Asociativo Municipal.

