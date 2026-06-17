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El Ejido será el primer municipio en contar con red propia de radiocomunicaciones

La nueva infraestructura de la Policía Local permitirá la coordinación en tiempo real con la Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, Hospital de Poniente y servicios municipales esenciales

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El alcalde destaca que «esta actuación supone un salto cualitativo en la capacidad de respuesta ante emergencias y refuerza la seguridad de nuestros vecinos».

Javier Cortés

El Ejido

El Ejido será el primer municipio de la provincia en disponer de una red propia de radiocomunicaciones que integrará a todos los servicios de emergencia ... en el CECOV. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó recientemente la contratación mediante renting del suministro de nuevos elementos y sistemas de radiocomunicaciones de emergencias, terminales DMR y accesorios para la Policía Local, incluyendo el proyecto técnico, las instalaciones, la configuración, la puesta en marcha y el mantenimiento integral 24 horas al día, siete días a la semana, de la red.

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