El Ejido será el primer municipio en contar con red propia de radiocomunicaciones

El Ejido será el primer municipio de la provincia en disponer de una red propia de radiocomunicaciones que integrará a todos los servicios de emergencia ... en el CECOV. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó recientemente la contratación mediante renting del suministro de nuevos elementos y sistemas de radiocomunicaciones de emergencias, terminales DMR y accesorios para la Policía Local, incluyendo el proyecto técnico, las instalaciones, la configuración, la puesta en marcha y el mantenimiento integral 24 horas al día, siete días a la semana, de la red.

El contrato tendrá una duración de cuatro años y contará con una inversión anual de 65.340 euros. El alcalde, Francisco Góngora, explicó que «esta iniciativa permitirá modernizar y ampliar la actual infraestructura de comunicaciones de emergencia del municipio, dotándola de nuevas funcionalidades y mayores capacidades operativas para mejorar la respuesta ante cualquier incidencia o situación de riesgo».

La principal novedad de este sistema será la creación de un canal específico de emergencias que permitirá integrar en una misma red de comunicaciones a la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, Hospital de Poniente y aquellos servicios municipales considerados esenciales. De esta manera, «El Ejido se convertirá en el primer municipio de la provincia que contará con una red propia de radiocomunicaciones capaz de conectar a todos los organismos que intervienen en la gestión de emergencias graves, favoreciendo una coordinación inmediata y eficaz entre ellos».

Para ello, el Ayuntamiento dotará a los distintos servicios implicados de los equipos de comunicación necesarios para garantizar una gestión conjunta y coordinada de cualquier emergencia que pueda producirse en el municipio.

Para Góngora, «esta actuación supone un salto cualitativo en la capacidad de respuesta de nuestros servicios de emergencia y refuerza la seguridad de nuestros vecinos. Disponer de una red propia que permita la comunicación directa y simultánea entre todos los organismos implicados nos permitirá actuar con mayor rapidez, eficacia y coordinación en situaciones críticas».

Asimismo, el primer edil subrayó que «estamos realizando una apuesta decidida por la modernización tecnológica de los servicios de protección ciudadana, incorporando herramientas avanzadas que garanticen la continuidad de las comunicaciones incluso en escenarios complejos como apagones, inundaciones o fenómenos meteorológicos adversos».

Entre las mejoras que incorpora el nuevo sistema destacan la geolocalización de los equipos para incrementar la seguridad de los usuarios y optimizar la gestión de recursos, la asistencia técnica inmediata ante posibles incidencias, la ampliación de la capacidad de canales de comunicación y una cobertura que alcanzará prácticamente el 100 % del término municipal.

Además, la red contará con sistemas de alimentación de emergencia mediante baterías de respaldo con una autonomía mínima de 24 horas, garantizando así la continuidad de las comunicaciones en caso de interrupciones del suministro eléctrico o situaciones excepcionales.