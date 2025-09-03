El Ejido presenta nuevas visitas guiadas y un taller para conocer en profundidad Ciavieja El taller, dirigido a familias y que versará sobre soportes y utensilios de escritura que usaron los romanos, se llevará a cabo el permitirá a los participantes terminar escribiendo sobre tablillas de cera

El área de Cultura, a través de la Unidad de Patrimonio, dará comienzo al nuevo curso académico con tres propuestas de carácter familiar con las que descubrir a pequeños y mayores la rica historia que descansa bajo el suelo de Ciavieja y el importante legado que ofrece a la ciudadanía el Yacimiento de Ciavieja.

Regresa así el programa de visitas a Ciavieja 'De Guía una Arqueóloga' después del descanso estival, con dos fechas señaladas en el calendario para el mes de septiembre. El sábado 13 y el sábado 27 de septiembre, a las 10.30 horas, se podrá participar de esta actividad que tiene como objetivo ofrecer una aproximación a los asistentes al pasado de este municipio de una manera amena y didáctica.

Durante el recorrido, los participantes podrán conocer las zonas que se han excavado hasta el momento, y recibir explicaciones sobre los vestigios encontrados y las diferentes estancias que han ido apareciendo a lo largo de las diferentes fases de investigación ya acometidas.

Ambas visitas guiadas se complementarán con un taller familiar, el 20 de septiembre a las 10.30 horas, en el que aprender sobre los tipos de soportes y utensilios de escritura que usaron los romanos, así como elaborar una Tabulae ceratea, unas tablillas de madera cubiertas con una capa de cera y unidas en forma de libro. Sobre ellas, los participantes practicarán la escritura, representando textos que han llegado hasta nosotros sobre la ciudad romana de Murgi.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, ha destacado «la importancia de poder conocer de la mano de expertos, pero de una manera fácil y práctica, la historia de nuestra tierra, y además acercarla a los más pequeños a través del juego y la experimentación».

Estas actividades son gratuitas, aunque al disponer de plazas limitadas es necesario reservar la plaza para asistir a través de la web cultura.elejido.es.