El Ejido presenta una nueva herramienta de control biológico de trips y mosca blanca

El Auditorio de El Ejido ha acogido una jornada técnica organizada por Koppert para la presentación oficial de Limonica Ulti-Mite, una nueva herramienta de ... control biológico destinada a combatir eficazmente plagas como el trips y la mosca blanca.

Se trata de una cita en la que técnicos y agricultores han podido conocer de primera mano las ventajas y resultados de esta evolución del producto Limonica, especialmente destacada por su eficacia frente al thrips parvispinus, una de las plagas con mayor incidencia en la presente campaña.

Limonica Ulti-Mite es una innovación patentada por Koppert que combina la tecnología más avanzada de liberación lenta con el ácaro depredador más eficaz frente a Thrips Parvispinus.

La jornada ha contado con la participación del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y del concejal de Agricultura, Manuel Martínez. Durante su intervención, el alcalde ha agradecido a Koppert que «vuelva a elegir el municipio para el desarrollo de una jornada técnica centrada en un tema de máximo interés para el sector, como es el control biológico, y acercar esta herramienta de lucha biológica que tiene como objetivo ayudar al agricultor al control de plagas de mosca blanca y trips».

Góngora ha incidido en que «el control biológico ha demostrado que funciona y nuestra provincia es un referente en su uso», destacando además que más del 80% de los cultivos de Almería ya se encuentran bajo control biológico, cifra que alcanza el 99% en el caso del pimiento».

En este sentido, ha puesto en valor que «la provincia se ha convertido en un referente internacional en el uso y desarrollo de estas técnicas, reflejando el compromiso del sector con la sostenibilidad, la innovación y el respeto por el medio ambiente».

Durante su intervención, también ha hecho referencia al protocolo obligatorio de arranque de cultivo afectados con Trips Parvispinus publicado por la Junta de Andalucía, aplicado a pimiento, pepino, berenjena, calabacín, melón y sandía de invernadero, para evitar que los restos vegetales actúen como reservorio y punto de dispersión del trips, y que ha recordado es «de obligado cumplimiento».