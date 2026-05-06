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El Ejido presenta una nueva herramienta de control biológico de trips y mosca blanca

Técnicos y agricultores han podido conocer las ventajas y resultados la nueva evolución de Limonica con 'Limonica Ulti-Mite', especialmente eficaz frente al thrips parvispinus

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Un momento de la jornada.
Un momento de la jornada. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Auditorio de El Ejido ha acogido una jornada técnica organizada por Koppert para la presentación oficial de Limonica Ulti-Mite, una nueva herramienta de ... control biológico destinada a combatir eficazmente plagas como el trips y la mosca blanca.

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