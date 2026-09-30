El Ejido presenta 'Cuenta Fácil', el método que transforma el pago de los impuestos

El Ayuntamiento continúa avanzando en la modernización de la gestión tributaria municipal, con el objetivo de ofrecer un servicio más cercano, cómodo, ágil, digital y ... accesible y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

El concejal de Hacienda, Contratación y Régimen Interior, José Francisco Rivera, ha presentado 'Cuenta Fácil' un sistema que permite organizar durante todo el año el pago de los recibos municipales. Los ciudadanos pueden incluir en este sistema el IBI urbano y rústico, el IVTM, la entrada de vehículos-vados, la tasa de basuras y el IAE, distribuyendo su pago en diez cuotas, de febrero a noviembre, mediante domiciliación bancaria.

Rivera ha enumerado «las principales ventajas de este sistema: una mayor previsibilidad de los pagos, la posibilidad de distribuir la carga tributaria a lo largo del año y una mejor planificación de la economía familiar o empresarial. Además de que los pagos se realizan automáticamente mediante domiciliación bancaria y la adhesión se mantiene para los siguientes ejercicios mientras se cumplan las condiciones establecidas, sin necesidad de solicitarlo cada año». Es decir, «no se paga más ni menos; se paga de una forma más cómoda y previsible.» Por todo ello, el concejal ha animado a los contribuyentes a adherirse a 'Cuenta Fácil' de cara al próximo ejercicio antes del 1 de noviembre.

Modernización de la Gestión Trbutaria

La presentación de 'Cuenta Fácil' ha servido también para hacer balance de la transformación del Servicio Municipal de recaudación, que, desde el 1 de enero de 2026, gestiona directamente el Ayuntamiento. «Un cambio de modelo que nos ha permitido reforzar la organización y el personal técnico, mejorar la atención al ciudadano y avanzar en la simplificación y digitalización de los procedimientos.»

Rivera ha recordado que «desde el equipo de Gobierno apostamos por una gestión directa de los servicios, una oportunidad para tener un conocimiento más profundo de la gestión del día a día, conocerla de primera mano para poder implementarla y mejorarla. En definitiva, una gestión más eficiente de los recursos públicos.»

Entre las medidas ya implantadas se encuentran la creación del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Tesorería Municipal, el refuerzo de los canales de atención, la reducción de los tiempos de respuesta, la domiciliación bancaria, el pago mediante código QR incluido en las cartas de pago, con tarjeta bancaria y Bizum, y la posibilidad de realizar aplazamientos y fraccionamientos.

También se han incorporado nuevas herramientas digitales, como las notificaciones electrónicas y nuevos procedimientos y trámites online, y la adhesión a DEHú. Al mismo tiempo se ha trabajado en la simplificación de los procedimientos mediante una nueva providencia de apremio, certificados específicos y trámites más ágiles y claros. A ello se suma una nueva Ordenanza General de Recaudación, la depuración de la deuda y un mayor control y eficiencia en la gestión.

Rivera ha explicado que «este cambio de modelo responde a la voluntad del Ayuntamiento de poner la gestión tributaria al servicio de las personas, facilitando los trámites, mejorando la atención y ofreciendo más alternativas para cumplir con las obligaciones de una manera sencilla y cómoda».

Adhesión a DEHÚ: punto único de notificaciones

Otra de las novedades presentadas por el concejal ha sido la incorporación del Ayuntamiento a la DEHÚ (Dirección Electrónica Habilitada Única), un punto único que facilita a la ciudadanía la consulta y gestión de las comunicaciones electrónicas de las Administraciones Públicas adheridas.

Para el Ayuntamiento, este sistema supone «avanzar hacia una Administración más ágil y eficiente», al reducir costes y tiempos, simplificar la gestión y mejorar el seguimiento de las comunicaciones.

Por su parte, los vecinos podrán acceder a sus comunicaciones municipales desde un único espacio, utilizando sistemas de identificación como Cl@ve, DNIe o certificado electrónico. De este modo, podrán consultar sus avisos de forma rápida y segura, desde cualquier lugar y sin necesidad de desplazamientos.

Una Gestión Tributaria más integrada y digital

Por último, José Francisco Rivera ha adelantado cuál será la siguiente fase de este proceso de modernización, que contempla la puesta en marcha de una Administración Tributaria más integrada, que unificará la gestión, la inspección y la recaudación bajo un modelo más coordinado y eficiente.

Además, el Ayuntamiento prevé incorporar más tecnología y automatización, reduciendo tareas manuales y repetitivas para liberar recursos y destinarlos a la tramitación de expedientes y a la atención ciudadana.

Entre las nuevas actuaciones se incluye también un portal de autoliquidaciones, que permitirá realizar más trámites tributarios íntegramente desde casa, de forma rápida y sencilla y sin necesidad de desplazamientos.

Asimismo, se llevará a cabo una reestructuración de la Oficina Virtual, unificando y reorganizando sus contenidos tributarios para facilitar la consulta y la tramitación. El objetivo es disponer de un espacio más claro y ordenado en el que los ciudadanos puedan acceder de forma sencilla a sus trámites, consultas, recibos, pagos, expedientes e información tributaria.

«Queremos seguir avanzando hacia una Administración Tributaria más integrada, digital y accesible, en la que realizar cualquier gestión resulte cada vez más sencillo para el ciudadano», ha concluido.