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El Ejido presenta 'Cuenta Fácil', el método que transforma el pago de los impuestos

El nuevo sistema puede fraccionar en diez cuotas, de febrero a noviembre, el importe anual de los recibos

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El concejal de Hacienda, José Francisco Rivera, presenta 'Cuenta Fácil' en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento continúa avanzando en la modernización de la gestión tributaria municipal, con el objetivo de ofrecer un servicio más cercano, cómodo, ágil, digital y ... accesible y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

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