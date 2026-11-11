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El Ejido presenta la campaña del 25N 'Hay salida. Estamos para apoyarte'

La programación, que se desarrollará del 3 al 30 de noviembre, combina sensibilización, formación, atención especializada y participación ciudadana, con especial atención a la prevención entre adolescentes y jóvenes

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Presentación del programa.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido ha presentado la campaña municipal organizada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ... que se conmemora cada 25 de noviembre, y que este año se desarrollará bajo el lema 'Hay salida. Estamos para apoyarte'. Una iniciativa que pretende trasladar un mensaje claro y directo de apoyo y esperanza a las mujeres que sufren violencia de género y recordarles que existen recursos, profesionales y servicios especializados preparados para ayudarlas.

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