El Ejido presenta la campaña del 25N 'Hay salida. Estamos para apoyarte'

El Ayuntamiento de El Ejido ha presentado la campaña municipal organizada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ... que se conmemora cada 25 de noviembre, y que este año se desarrollará bajo el lema 'Hay salida. Estamos para apoyarte'. Una iniciativa que pretende trasladar un mensaje claro y directo de apoyo y esperanza a las mujeres que sufren violencia de género y recordarles que existen recursos, profesionales y servicios especializados preparados para ayudarlas.

La concejal de Servicios Sociales y Mujer, Delia Mira, y la Policía Local asignada a VIOGEM, Raquel Fernánez, han presentado la programación, que se desarrollará del 3 al 30 de noviembre, que contempla diferentes acciones de sensibilización, prevención, formación y participación ciudadana, con especial protagonismo de la población adolescente y joven, además de propuestas culturales dirigidas al conjunto de la ciudadanía.

Mira ha subrayado que «la violencia de género no es un problema privado ni una cuestión que afecte únicamente a quienes la sufren directamente. Es una realidad que nos concierne como sociedad y ante la que todos tenemos la responsabilidad de no tolerar ninguna manifestación de violencia, como la psicológica, la sexual, la económica o las distintas formas de control y sometimiento que condicionan la libertad de las mujeres. Las instituciones debemos garantizar recursos, atención y protección. Detrás de una mujer que necesita ayuda debe haber una respuesta».

La presentación ha servido también para poner en valor el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, un servicio de referencia que desde 1989 ofrece atención, orientación y acompañamiento integral mediante profesionales especializadas en información social, asesoramiento jurídico y atención psicológica.

La concejal ha dado algunos datos significativos. Durante este año, el Centro ha atendido a 750 mujeres y realizado un total de 1.210 consultas. Por áreas de intervención, el 38,76 % corresponde al asesoramiento jurídico y el 48 % a la atención psicológica. Especialmente significativo es que el 16 % de las consultas estén relacionadas con situaciones de violencia de género y el 1 % con violencia sexual.

A estos recursos se suma el servicio ATENPRO, gestionado por Cruz Roja, que actualmente cuenta con 35 mujeres usuarias en el municipio, nueve más que el año pasado. Este sistema de teleasistencia móvil proporciona atención y protección inmediata a las mujeres que lo necesitan.

El Ayuntamiento desarrolla, además, programas específicos para atender a las víctimas y a su entorno familiar. Entre ellos destaca el Servicio de Atención Psicológica a hijos de mujeres víctimas de violencia de género, en coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer, del que actualmente se benefician 25 menores del municipio.

También se llevan a cabo los Talleres de Diversidad Cultural y Empoderamiento, dirigidos especialmente a mujeres extranjeras, con seis grupos en Balerma, San Agustín, Las Norias, Tarambana y El Ejido y la participación de alrededor de 500 mujeres. Unos talleres que trabajan aspectos como la integración social, la orientación laboral, la salud, la sexualidad y el bienestar físico y emocional.

Además, del Programa REMUS, que este año ha trabajado con 75 mujeres en situación de especial vulnerabilidad para favorecer su autonomía y mejorar sus oportunidades de inserción sociolaboral.

La concejal, ha explicado que «uno de los ejes centrales de la campaña de este año será la prevención entre adolescentes y jóvenes, especialmente ante las nuevas formas de control, vigilancia, presión y desigualdad que pueden producirse en las relaciones afectivas a través de los entornos digitales».

Para ello, se desarrollarán talleres en los centros educativos. En Educación Primaria, el alumnado de 3.º curso participará en la actividad 'Igualdad: Construyendo Corresponsabilidad', que utilizará juegos y dinámicas de escape room para trabajar la igualdad, el respeto y el reparto de responsabilidades. Serán impartidos por el personal educativo de Creailusión del 13 al 30 de noviembre.

En Secundaria, los talleres 'Conductas Violentas: Cómo prevenirlas', impartidos por José María Berenguel, estarán dirigidos a estudiantes de 4.º de ESO, abordarán la identificación y prevención de las distintas manifestaciones de violencia y la promoción de relaciones saludables.

La programación incorpora también una jornada técnica dirigida a profesionales que trabajan en este ámbito, bajo el título 'Violencia de género en la adolescencia: nuevas realidades y desafíos para la intervención profesional'. Se celebrará el 20 de noviembre en la Sala B del Teatro Auditorio y contará con especialistas de las universidades de Sevilla y Valencia, entidades que trabajan con adolescentes víctimas de violencia de género y profesionales de los Centros Municipales de Información a la Mujer. A través de ponencias y de dos mesas de trabajo se analizarán la atención a las víctimas, el papel de las familias y los retos de la intervención profesional.

La campaña del 25N incluye también dos propuestas culturales abiertas a la ciudadanía. La primera será la proyección de la película 'La buena hija', que aborda la violencia vicaria y psicológica, el jueves 12 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea.

La segunda actividad será el taller 'Desmitificando el amor romántico a través del flamenco', que contará con la participación de la cantaora María Sorroche y el guitarrista Antonio de Quero. Tendrá lugar el martes 24 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Sala B del Teatro Auditorio y utilizará el flamenco como herramienta para cuestionar los mitos del amor romántico y reflexionar sobre aquellos modelos de relación que pueden favorecer la dependencia, el control y la desigualdad.

Como novedad, la campaña incorpora una iniciativa participativa bajo el lema 'Y para ti, ¿qué es la violencia de género?', que invita a la ciudadanía a grabar vídeos con reflexiones, mensajes y testimonios para contribuir a visibilizar esta realidad. Los contenidos se difundirán a través de las redes sociales municipales.

Asimismo, se distribuirán materiales de sensibilización en distintos puntos del municipio y se pondrá a disposición de la ciudadanía una guía de recursos con los principales servicios de atención y protección de ámbito local, provincial, autonómico y estatal, accesible mediante un código QR.

La programación culminará el 25 de noviembre con el acto institucional que se celebrará a las 12:00 horas en el hall del Teatro Auditorio, la lectura del manifiesto conmemorativo de esta fecha y una actividad en recuerdo y homenaje a las mujeres asesinadas por violencia de género y a las menores víctimas de violencia vicaria, en el que también estarán invitadas las asociaciones de mujeres del municipio.

Delia ha recordado que «en lo que va de año, 44 mujeres han sido víctimas mortales de la violencia de género, frente a las 36 registradas en el mismo periodo del año anterior. A ellas se suman 3 menores asesinados en actos de violencia vicaria y 35 han quedado huérfanos tras el asesinato de sus madres. Son cifras que no podemos normalizar. Detrás de cada una hay una vida arrebatada, una familia rota y una sociedad que no puede permanecer indiferente».

Mira ha querido destacar, igualmente, «la implicación del tejido asociativo local, que participa activamente a través del Consejo Municipal de la Mujer, así como la importancia de mantener durante todo el año las acciones de sensibilización y promoción de la igualdad».

Con esta campaña, El Ejido renueva su compromiso con la prevención, la atención y la protección de las mujeres, reforzando los recursos municipales y promoviendo la implicación de las instituciones, los centros educativos, los profesionales, las asociaciones y el conjunto de la ciudadanía frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.

Cabe recordar que El Ejido fue uno de los primeros municipios de la provincia en entrar en el sistema VioGén. En lo que va de año ha atendido a un total de 90 víctimas. Entre las funciones que realizan están el mantener contacto con la víctima, acompañamientos, visitas a domicilio, contacto directo telefónico, contacto con los agresores y reuniones con otras entidades implicadas.