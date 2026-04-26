El Ejido se prepara para vivir la tradicional procesión - romería con mucha pasión y alegría

Las Fiestas de San Marcos cumple 69 años en esta edición de historia desde que en el año 1957 tres vecinos del Campo de Dalías ... decidieran junto al párroco José Jiménez pusieron en marcha la primera procesión de San Marcos, siendo tres familias las que iniciaron estas fiestas: Peramos, Seseñores y Moneros.

Una fiesta que ha ido creciendo a lo largo de los años y se ha ido consolidando en ser una de las fiestas más populares y buque insignia de todo el municipio de El Ejido, y que finaliza la jornada de este domingo contando en su haber con varias actividades siendo el evento central a la Santa Misa y posterior procesión - romería de San Marcos por las calles de El Ejido.

Arrancará la jornada a las 8.00 horas y hasta las 11.00 horas con la exposición de las carrozas participantes en la procesión/romería en las calles Lobero, Madrid y Paseo de Las Lomas. A las 9.00 horas se proseguirá con las actividades como el reparto de las tradicionales rosquillas de San Marcos, para dar paso a las 10.30 horas con la celebración religiosa y popular, con la Santa Misa en honor de San Marcos en la parroquia de San Isidro Labrador, que estará acompañada por el coro de la Hermandad del Rocío de El Ejido.

Una vez finalizada la Santa Misa dará comienzo la romería donde decenas de carrozas acompañarán la imagen sagrada y formarán parte del concurso de carrozas, cuyo plazo de inscripción estuvo abierto hasta el pasado miércoles 15 de abril. El año pasado ya congregó a 56 carrozas y 100 caballos y carruajes, y este año espera continuar con las buenas cifras de anteriores ediciones.

Carrozas

Este día la alegría y el color llenarán las calles desde primera hora de la mañana con el trasiego de carrozas colocándose en orden en la calle Lobero, para seguir por calle Madrid y Paseo de las Lomas Carrozas que durante semanas con mucho cariño y esmero preparan y decoran grupos de amigos, familias, asociaciones del municipio ejidense para que luzcan bonitas. «Son los ejidenses con su implicación los que engrandecen las fiestas», indicaba el alcalde.

Las Fiestas de San Marcos seguirán contando este año con la novedad incluida el año pasado y es que las tecnologías podrán ayudar a visibilizar esta gran fiesta. De hecho, este 2026, por segundo año consecutivo, se retransmitirá en directo tanto la Santa Misa en honor a San Marcos como la procesión - romería con el desfile de carrozas y caballos para quienes no puedan acudir a la festividad que puedan seguir su desarrollo por streaming a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de El Ejido.

Seguridad

Estos festejos conllevan el trabajo de muchas personas y para que funcionen de manera correcta y se desarrollen sin ningún incidente, contará con un operativo con la práctica totalidad de la plantilla de la Policía Local, reforzada por unidades especializadas, además de la participación de Protección Civil y una ambulancia de Soporte Vital Básico. La Policía Nacional desplegará también un dispositivo especial con 150 efectivos y unidades de refuerzo, especialmente en horarios de mayor afluencia.

Además, este año se contará con la incorporación de una Unidad de Caballería durante la Fiesta de las Habas, la instalación de un Puesto de Mando Avanzado de la Policía Local en el Parque Municipal y la participación del grupo GOAP en la procesión. Asimismo, se activará el Plan de Emergencias Municipal en fase de prealerta durante todos los días festivos.