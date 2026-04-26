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Una de las más de 50 carrozas que acompañó el año pasado la procesión - romería de San Marcos. Javier Cortés

El Ejido se prepara para vivir la tradicional procesión - romería con mucha pasión y alegría

La Santa Misa (10.30 horas) dará el pistoletazo de salida a la romería con más de 50 carrozas y 100 caballos y carruajes

Javier Cortés

El Ejido

Domingo, 26 de abril 2026, 09:31

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Las Fiestas de San Marcos cumple 69 años en esta edición de historia desde que en el año 1957 tres vecinos del Campo de Dalías ... decidieran junto al párroco José Jiménez pusieron en marcha la primera procesión de San Marcos, siendo tres familias las que iniciaron estas fiestas: Peramos, Seseñores y Moneros.

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