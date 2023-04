El Ejido prepara un San Marcos que marida tradición e innovación para llegar a todos los ejidenses

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La Feria de San Marcos de El Ejido cumple 66 años de historia desde que en 1957 tres vecinos del Campo de Dalías decicieran junto al párroco José Jiménez decidieran poner en marcha la primera Procesión de San Marcos. Unas fiestas que desde su creación han ido creciendo tanto en devoción como en participación y que pese a no ser fiestas patronales se viven por parte de los ejidenses con una gran pasión. No en vano hace cuatro años que fueron declaradas Fiestas de Interés Turístico Andaluz y cada año atraen a miles y miles de personas no solo del propio municipio de El Ejido, sino también del resto de la provincia e incluso de otros lugares fuera de ella.

Unas fiestas que este año siguen rindiendo honor a su tradición y recordando las raíces de esta tierra, pero que también saben conjugarlo con buenas dosis de actualidad para divertir y atraer a personas de todas las edades y gustos.

Así, desde el próximo miércoles 19 y hasta el domingo 23 de abril, El Ejido vivirá unas fiestas de San Marcos en el que va a tener un gran protagonismo la música de todos los estilos.

De esta manera, en esta edición llega pisando fuerte San Marcos En Vivo, con dos conciertos que se celebrarán en el Pabellón de Deportes de El Ejido. El viernes, se podrá disfrutar del concierto de música Indie que ofrecerán los grupos 'Dorian' y 'Tu Otra Bonita' junto al grupo ejidense Sarao. El sábado a la misma hora el Pabellón seguro que volverá a llenarse pero en esa ocasión para ver a Eskorzo, Arco y el grupo local Chamae.

Pero la música no acaba aquí. El viernes, a partir de las 21 horas, niños, padres y abuelos podrán bailar y cantar con el concierto gratuito que El Arrebato ofrecerá en el parque municipal en el que seguro contagiará su alegría y energía.

Especialmente pensando en los más pequeños, el sábado por la mañana, el parque municipal acogerá medio centenar de juegos en familia y posteriormente un concierto de rock hasta la una y media.

Habas con tocino y fritaílla

En ese momento, la música dará paso a una de las actividades más consagradas y tradicionales de las fiestas de San Marcos como son la habas con tocino, a las que por segundo año se une la fritailla. El Ejido quiere revalidad su título de la fritaílla más grande del mundo. Para ello y como explicó el alcalde, Francisco Góngora, se emplearán 700 kilos de pimientos tanto verdes como rojos y amarillos, 300 kilos de tomates, 300 kilos de calabacín, 230 kilos de cebolla y 200 kilos de berenjena, todo ello cedido por la cooperativa Indasol, a lo que se sumarán 950 kilos de magro.

En total, el Ayuntamiento ha previsto el reparto de 3.000 raciones de habas y tocino, y otras 3.000 raciones de fritailla. «Queremos aprovechar la repercusión y afluencia de San Marcos para promocionar nuestras frutas y hortalizas de la máxima calidad bajo el sello El Ejido Gourmet Quality», ha señalado Góngora durante la presentación de la programación de feria.

Para amenizar el mediodía no faltará fiel a su cita la Asociación Francisco Velarde, al que tomará el testigo a partir de las 16 horas el grupo sevillano de Raya Real.

Además y como novedad, durante la celebración de las habas con tocino y fritaílla se repartirán 4.000 sobreros de paja además de las pulseras de 'San Marcos' que tan buena acogida tuvieron el año pasado. Por su parte el libro de las fiestas se repartirá el miércoles desde las 9 horas en el hall del Auditorio.

Otro de los actos que se ha hecho un hueco en la agenda de San Marcos y cubre muy rápido sus 150 plazas es la cata de vinos, que este año se llevará a cabo el jueves día 20 sobre las tablas del Auditorio con caldos de la Bodega de Fuente Victoria y para la que ya se puede hacer la reserva de plaza.

Recinto Ferial

El inicio de San Marcos tendrá lugar con la apertura del Recinto Ferial el miécoles a partir de las 18 horas. Precisamente será ese día y también el jueves en los que podrán aprovechar las familias los descuentos de hasta el 50% en el precio de las atracciones por el Día del Niño.

En este sentido, la concejala de Cultura, Elena Gómez, ha detallado que «el recinto ferial abrirá sus puertas cada día a partir de las 18 horas con 13 atracciones de mayores, 29 atracciones infantiles, 14 puestos de alimentación, 19 castas de juegos y 20 puestos de bisutería».

Además, San Marcos volverá a ser una feria inclusiva, ya que durante dos horas, desde las 18 horas y hasta las 20 horas, miércoles y jueves, el recinto ferial no contará con música, para que los niños con TEA puedan disfrutar de la feria al igual que el resto. Cabe mencionar que el municipio de El Ejido fue pionero en la provincia con esta iniciativa que impulsa una feria inclusiva.

Como novedad, este año una única música será la que suene en todo el recinto ferial, la que ponga la emisora municipal Radio Ejido con el objetivo de crear un solo ambiente que irá evolucionando con la tarde y con el público y ganar en calidad.

Día grande

El día grande sin duda será el domingo que comenzará a partir de las nueve de la mañana con el tradicional reparto de rosquillas a la puerta de la Iglesia de San Isidro. Está previsto que como el año pasado se repartan un total de 9.000 rosquillas.

La misa en honor a San Marcos arrancará a las 10.30 horas y entorno a las 12 comenzará la procesión-romería, con su tradicional concurso de carrozas y la participación de caballos.

Una cita donde se espera repetir como mínimo las cifras de participacion del año pasado, si no superarlas. Una cifra que superó los 38.000 asistentes.

Góngora ha recordado que «los animales, la bendición de los roscos y los mayordomos del Santo son los elementos y señas de identidad de estas fiestas«. Es por ello que ha tenido un cariños y sentido recuerdo hacia Baldomero García. »Todos los ejidenses lo recordaremos con enorme cariño cuando veamos pasar la imagen del Santo por las calles del municipio sin la compañía de su fiel y devoto Mayordomo».

Por otra parte, el primer edil también destacó el amplio dispositivo de seguridad que se habilitará para la ocasión. Policía Local, GOAP, un dron, la unidad Canina, Protección Civil, Unidad Caballería y UPR de Policía Nacional, con un total de 292 servicios de agentes de durante todo el operativo desde las 14 horas del miércoles hasta el lunes 24 a las 7 de la mañana.