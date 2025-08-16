El Ejido prepara una romería para honrar a la Virgen del Rocío La X Romería de Guardias Viejas a Almerimar congrega hoy a cientos de peregrinos

Ya está todo preparado para que la X Romería-Convivencia de Guardias Viejas a Almerimar reúna hoy al mayor número posible de rocieros con el objetivo de rendir homenaje a Nuestra Señora del Rocío con la máxima devoción. La concejala de Turismo, María Herminia Padial, y la Hermana Mayor de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de El Ejido, Alicia García, junto a miembros de su Junta de Gobierno, presentaron esta semana el cartel anunciador de esta cita en el Ayuntamiento de El Ejido.

Una cita muy especial por la devoción y el cariño por la Blanca Paloma con que se lleva a cabo, y que se convierte para el municipio en recurso turístico de carácter religioso, cultural y de convivencia.

Como es tradición, la Iglesia de Santiago Apóstol de Guardias Viejas acogerá la Misa rociera a las 18 horas, tras la cual dará comienzo la Romería que contará con la participación de cientos de peregrinos, tanto a pie, como a caballo o en carruajes, hasta llegar a la puerta de la Iglesia Sagrada Familia de Almerimar donde se realizará a las 21.30 horas la ofrenda floral y se rezará una Salve Rociera.

La convivencia entre los asistentes se llevará a cabo junto al chiringuito 'La Mala Pécora', donde se vivirá otro de los momentos más bonitos de la jornada como es el rezo del rosario a la medianoche.

Para formar parte de esta X Romería-Convivencia de Guardias Viejas a Almerimar, la Hermandad del Rocío de El Ejido abrió las inscripciones presenciales para asistir con caballo o carruaje, aportando la documentación requerida, que se pudieron realizar hasta el pasado miércoles 13 de agosto, de 19 a 22 horas en los salones parroquiales de la Iglesia Sagrada Familia de Almerimar.

Por otra parte y para garantizar el buen desarrollo de este evento, se prevé un amplio dispositivo compuesto por Policía Local y Protección Civil que velará por la seguridad de todos los participantes.