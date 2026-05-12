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El Ejido se prepara para celebrar el Día de la Bicicleta el próximo 24 de mayo

El objetivo es fomentar el deporte y los hábitos de vida saludables; y los requisitos son: llevar una bicicleta y el uso obligatorio de casco

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Presentación de la actividad.
Presentación de la actividad. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ejido se prepara para celebrar el próximo domingo 24 de mayo el 'Día de la Bicicleta', una actividad que ya alcanza su 37 edición ... y que está organizada por el Instituto Municipal de Deportes y El Corte Inglés.

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