El Ejido se prepara para celebrar el Día de la Bicicleta el próximo 24 de mayo

El Ejido se prepara para celebrar el próximo domingo 24 de mayo el 'Día de la Bicicleta', una actividad que ya alcanza su 37 edición ... y que está organizada por el Instituto Municipal de Deportes y El Corte Inglés.

La carrera, que no tiene un fin competitivo, saldrá a las 11.30 horas desde la puerta de El Corte Inglés y recorrerá las principales calles del municipio: Ejido Norte, Ejido Centro, la Loma de la Mezquita y Santo Domingo.

El 'Día de la Bicicleta' es un evento en el que participan cada año madres, padres, abuelos y amigos, con el que compartir tiempo de entretenimiento, disfrutar de las principales calles del municipio y practicar deporte. El objetivo de la actividad es fomentar la práctica deportiva y fomentar entre los vecinos los hábitos de vida saludables, bajo el sello 'El Ejido Gourmet Quality'.

Las inscripciones ya están disponibles y se pueden realizar, de manera totalmente gratuita, hasta el mismo día de la prueba en el departamento de Deportes del Corte Inglés, situado en la tercera planta. Este año se pretende superar la participación del año pasado, cuando se alcanzaron las 800 inscripciones. La concentración para la prueba será a las 11.00 horas y será obligatorio el uso de casco.

Al no tener un fin competitivo, la organización de la carrera recomienda realizarla con un ritmo adaptado al grupo para disfrutar del recorrido y evitar cualquier tipo de lesión, ya que en la marcha participan ciclistas de todas las edades.

La ruta es la siguiente: salida desde la explanada de El Corte Inglés, Avda. Alcalde García Acién, Bulevar, calle Constantino, calle Murgis, calle Barcelona, Avda. Príncipes de España, calle Reina Victoria, calle San Isidro, Plaza Manolo Escobar, calle Manolo Escobar, calle Cervantes, calle Lobero, Bulevar, calle Pravia, Paseo Juan Carlos I, calle Granada, calle Huelva, Paseo de las Lomas, Avda. Nicolás Salmerón, Calle Timón, Calle Puerto Rico, Avda. Oasis, Paseo Pedro Ponce y llegada a la puerta del centro comercial.

Mientras se celebra la prueba, los más pequeños podrán disfrutar en la puerta de El Corte Inglés de una Gincana organizada por miembros del IMD. Una vez finalizado el recorrido, en la explanada situada frente al centro comercial se dispondrá de una zona de avituallamiento y se llevará a cabo el sorteo de una bicicleta y diversos regalos.

Para la ocasión, se ha previsto un amplio dispositivo de seguridad que, durante la actividad, permanecerá activo y que ha estado integrado por Policía Local y voluntarios de Protección Civil, quienes velarán por la seguridad de todos los participantes.