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El Ejido se prepara ya para la XI Carrera Solidaria de Halloween

La prueba se celebrará el domingo 18 de octubre en el Parque Municipal con carreras para adultos, categorías infantiles y una marcha solidaria

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Presentación del evento.

Javier Cortés

El Ejido

El Parque Municipal de El Ejido acogerá el próximo domingo 18 de octubre una nueva edición de la Carrera Solidaria de Halloween, una iniciativa deportiva ... y familiar que alcanza su décimo primera edición y que volverá a unir actividad física, diversión y solidaridad a beneficio de la Asociación 'Activa tu Ocio y Di capacitados'.

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