El Ejido se prepara ya para la XI Carrera Solidaria de Halloween

El Parque Municipal de El Ejido acogerá el próximo domingo 18 de octubre una nueva edición de la Carrera Solidaria de Halloween, una iniciativa deportiva ... y familiar que alcanza su décimo primera edición y que volverá a unir actividad física, diversión y solidaridad a beneficio de la Asociación 'Activa tu Ocio y Di capacitados'.

Una carrera que presentaron la concejala de Deportes, María José Martín, y la directora del Centro Ocupacional de 'Activa Tu Ocio y Di Capacitados', Maru Sánchez. La jornada arrancará a las 9.00 horas con la recogida de dorsales y bolsa del corredor, mientras que a las 9.30 horas tendrá lugar la salida de la carrera para mayores de 14 años. A partir de las 10.30 horas se desarrollarán las carreras infantiles y, a las 11.30 horas, comenzará la marcha solidaria.

«Esta carrera representa a la perfección los valores que queremos promover desde el IMD: participación, compañerismo, convivencia, ejercicio físico, hábitos saludables y solidaridad. Es una oportunidad para disfrutar de una mañana de deporte en familia mientras apoyamos la importante labor que desarrolla la Asociación 'Activa tu ocio y di capacitados'», señaló el concejal.

Tras las pruebas deportivas, el programa continuará con la entrega de trofeos, premios y sorteo de regalos a las 12.00 horas. A las 12.30 horas habrá animación infantil y mariachis, mientras que a las 13:00 horas se celebrará una paella para los participantes y servicio de barra. «Queremos que nadie se quede fuera y que esta iniciativa sea mucho más que una carrera. Queremos llenar el Parque Municipal de El Ejido de familias, niños, disfraces y deporte, y que todos conozcan y respalden el trabajo que realiza la asociación», destacó el edil.

El precio del dorsal es de 6 euros, mientras que la opción de dorsal más paella tiene un coste de 10 euros. Las inscripciones pueden realizarse en Av. Séneca 68, El Ejido, y también a través de www.activatuocio.es. Asimismo, la organización ha establecido jornadas presenciales de inscripción del 13 al 15 de octubre, de 17.00 horas a 19.00 horas, en el Parque Municipal y también las inscripciones estarán abiertas en este mismo espacio el día de la prueba. Además se establece el dorsal solidario para quien quiera colaborar pero no pueda participar.

La organización ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido y de todos los patrocinadores porque «esta actividad no sería posible sin el apoyo de quienes creen en nuestra causa y deciden aportar su granito de arena, aportando generosidad, compromiso, premios y recursos».

Todo el dinero recaudado irá destinado a sufragar los talleres y actividades que la asociación lleva a cabo para garantizar la inclusión y promover el bienestar de las personas con discapacidad intelectual. Un amplio programa que incluye talleres de piscina, de hábitos saludables, de artes escénicas, música y baile, de gestión emocional y habilidades sociales, de psicomotricidad, manualidades y dinámicas de grupo, actividades recreativas deporte adaptado y agende pictogramas

Por último, animó a los participantes a acudir disfrazados, ya que los mejores disfraces recibirán premio, convirtiendo la prueba en una celebración deportiva con una marcada ambientación de Halloween. «Invitamos a todos los ejidenses a acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Esperamos una gran participación y, sobre todo, que disfrutemos juntos de una jornada inolvidable», concluyó Maru Sánchez.