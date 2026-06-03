El Ejido prepara la X Carrera solidaria Fundación Francisco Navarrete

La Fundación Francisco Navarrete celebrará el próximo 6 de junio la décima edición de su tradicional Carrera y Caminata Solidaria, una cita ya consolidada en ... el calendario deportivo y social del municipio que volverá a unir deporte, convivencia y solidaridad en el entorno del Paseo Marítimo de Almerimar.

La salida tendrá lugar a las 19:30 horas junto al Hotel AR, con dos modalidades pensadas para todas las edades y niveles de participación: una carrera de 6 kilómetros y una caminata solidaria de 3 kilómetros. El objetivo principal de esta iniciativa es recaudar fondos para continuar apoyando la labor social y educativa que desarrolla la Fundación Francisco Navarrete.

Bajo el lema «Corre o camina por una buena causa. ¡Tu participación suma!», la organización anima a sumarse a esta actividad solidaria que cada año reúne a cientos de participantes en un ambiente familiar y deportivo. Además de la prueba deportiva, la programación incluirá una actuación de zumba fitness a cargo de Mariquillah y Vero, aportando un componente lúdico y participativo a la jornada.

La inscripción tiene un coste solidario de 10 euros y podrá formalizarse hasta el 5 de junio en distintos puntos habilitados, entre ellos Deportes Blanes, Ocioland, Joyería Centorro y el Colegio Divina Infantita.

Este evento deportivo cuenta con la colaboración de numerosas empresas, entidades y colectivos del municipio, así como del Ayuntamiento de El Ejido y el Instituto Municipal de Deportes, que respaldan esta propuesta solidaria destinada a fomentar hábitos de vida saludable y la implicación social de la ciudadanía.