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El Ejido prepara la X Carrera solidaria Fundación Francisco Navarrete

Incluirá una actuación de zumba fitness y actividades de convivencia para fomentar la participación ciudadana en apoyo a una buena causa

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Imagen de una carrera.
Imagen de una carrera. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Fundación Francisco Navarrete celebrará el próximo 6 de junio la décima edición de su tradicional Carrera y Caminata Solidaria, una cita ya consolidada en ... el calendario deportivo y social del municipio que volverá a unir deporte, convivencia y solidaridad en el entorno del Paseo Marítimo de Almerimar.

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