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El Ejido prepara un amplio programa de actividades para disfrutar con amigos y familia durante las Fiestas en honor a San Isidro

El Ejido disfrutará de cinco días cargados de eventos con los conciertos de Fangoria, Nil Moliner, la Batalla de de Flores, la feria, las atracciones y la procesión del patrón

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El Ejido prepara un amplio programa de actividades para disfrutar con amigos y familia durante las Fiestas en honor a San Isidro

Javier Cortés

El Ejido

Las Fiestas Patronales en honor a San Isidro Labrador, Patrón de El Ejido y de los agricultores, arrancaron este miércoles 24 de junio y se ... desarrollarán a lo largo de cinco jornadas, hasta el próximo domingo 28 de junio.

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