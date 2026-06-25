El Ejido prepara un amplio programa de actividades para disfrutar con amigos y familia durante las Fiestas en honor a San Isidro

Las Fiestas Patronales en honor a San Isidro Labrador, Patrón de El Ejido y de los agricultores, arrancaron este miércoles 24 de junio y se ... desarrollarán a lo largo de cinco jornadas, hasta el próximo domingo 28 de junio.

El alcalde, Francisco Góngora, destacó en la presentación de los festejos que «San Isidro representa nuestras raíces, nuestra historia y el esfuerzo de generaciones de agricultores que han hecho posible el desarrollo y el progreso de nuestro municipio».

Asimismo, señaló que «estas fiestas son una oportunidad para reforzar la convivencia, compartir tradiciones y seguir construyendo un municipio cohesionado en el que participan vecinos unidos por un sentimiento común de pertenencia a El Ejido».

Unos festejos que ya dieron comienzo este miércoles con varios 'platos fuertes' como la apertura del recinto ferial, que se realizó a partir de las 19.00 horas, siendo este miércoles y este jueves el Día del Niño y la Feria Inclusiva (de 19.00 horas a 21.00 horas).

También a las 19.00 horas, El Ejido vivió su tradicional Batalla de las Flores, una de las citas más esperadas por los ejidenses. En esta edición participaron siete carrozas infantiles y los tronos de las Reinas y Mister 2025 y 2026, acompañados por pasacalles interactivos 'Rum rum… trasto karts Cía XIP XAP Teatro' y 'Diminuts de La Fam Teatre', y la animación musical de las bandas de La Paz y Cristo del Amor. Como novedad, este año se duplicó el número de claveles repartidos durante el desfile, alcanzando las 5.000 unidades. A las 20.45 horas se realizaba el que ya es conocido tradicionalmente como el reparto de los Libros de las Fiestas y abanicos en el Parque Municipal.

La primera jornada continuó con el reparto de programas de fiestas y abanicos en el Parque Municipal; la celebración del pregón municipal, a cargo de Gabriel Gómez Muñoz, conocido como 'Lico', empresario del sector de la imagen y profesional con más de 40 años de trayectoria en fotografía y vídeo. Una persona comprometida con su municipio.

Al finalizar el pregón, se realizaba la elección de la Reina, Rey, Miss y Damas de las fiestas, y el encendido de la iluminación extraordinaria de la feria, con pórtico de entrada en el inicio del Paseo de las Lomas, con calles de guirnaldas de bombilla tradicional con tecnología led para conseguir mayor ahorro energético y alrededor de 50 arcos, en los que se hizo un guiño al Patrón y a los agricultores con motivos decorativos de hortalizas.

Destacando, también, una gran sombrilla de luz con guirnalda tradicional, pero con tecnología led, ubicada en la plaza central en la zona de las casetas. Ya, por la noche, se realizaba el primer concierto de las fiestas a cargo de la Banda Sinfónica.

El jueves, El Ejido contará con el primer día de Feria del Mediodía, a las 13.00 horas, evento que habrá todos los días hasta el domingo, incluido. Por la tarde, sobre las 19.00 horas se abrirá el recinto ferial, también estará abierto viernes, sábado y domingo a la misma hora. Mismamente, el jueves a partir de las 23.00 horas se realizará el XXVIII Festival de Pirotecnia (evento que se prolongará el viernes y el sábado).

A su vez, la noche del jueves (23.15 horas) se celebrará un concierto tributo a Estopa y Melendi 'Partiendo la pana'; el viernes se realizará Markeline 'Chef Nature', una obra de teatro familiar (20.00 horas) y el concierto de Fangoria (23.15 horas) y el sábado se realizará el último concierto, con Nil Moliner (23.15 horas). El domingo se celebrará la Solemne Misa Mayor y posteriormente la Procesión de San Isidro Labrador por las calles de El Ejido