El Ejido pone en marcha un taller de simulación arqueológica por el Día del Patrimonio

El Yacimiento de Ciavieja acogió la mañana de este domingo la inauguración de un taller infantil de simulación arqueológica que se enmarca en la Semana ... del Patrimonio. La actividad, organizada por el Ayuntamiento de El Ejido, tiene el objetivo de acercar la historia y la arqueología los más pequeños de una manera didáctica, participativa y divertida.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, asistió a la puesta en marcha de este taller, impartido por la arqueóloga Francisca Alcaraz, en la que los participantes tuvieron la oportunidad de experimentar en primera persona cómo se desarrolla una excavación arqueológica y conocer algunas de las técnicas que utilizan los profesionales para localizar, recuperar, documentar y estudiar los vestigios del pasado.

A través de esta experiencia, los niños pudieron ponerse en la piel de los arqueólogos y descubrir que cada pieza encontrada constituye una pequeña pista que ayuda a reconstruir la historia de las civilizaciones que habitaron nuestro territorio. Una propuesta que combina aprendizaje y entretenimiento y que busca despertar entre los más jóvenes la curiosidad por el patrimonio histórico y cultural.

Esta actividad forma parte de la programación especial que el Ayuntamiento diseñó durante el mes de noviembre con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Patrimonio, una iniciativa que reúne diferentes propuestas culturales y divulgativas dirigidas a acercar la historia y la arqueología a ciudadanos de todas las edades.

La siguiente propuesta llegará el sábado 21 de noviembre con un taller experimental dirigido a toda la familia para descubrir y experimentar con los juegos y juguetes que utilizaban para divertirse los niños en la época romana. El domingo 22 de noviembre la música será la protagonista con un concierto comentado que permitirá recuperar los sonidos y las melodías de nuestros antepasados.

Junto a esta programación de actividades, noviembre ofrece también una oportunidad para visitar la Colección Arqueológica de El Ejido y descubrir las nuevas piezas incorporadas a su exposición. Entre las novedades destaca un conjunto de vasijas procedentes de un rito celebrado en los albores de la Murgi romana, así como una lápida funeraria datada en el siglo I después de Cristo.