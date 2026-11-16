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El Ejido pone en marcha un taller de simulación arqueológica por el Día del Patrimonio

La siguiente propuesta llegará el 21 de noviembre con un taller experimental dirigido a toda la familia para descubrir y experimentar con los juegos y juguetes que utilizaban para divertirse los niños en la época romana

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Un momento de la jornada.

Javier Cortés

El Ejido

El Yacimiento de Ciavieja acogió la mañana de este domingo la inauguración de un taller infantil de simulación arqueológica que se enmarca en la Semana ... del Patrimonio. La actividad, organizada por el Ayuntamiento de El Ejido, tiene el objetivo de acercar la historia y la arqueología los más pequeños de una manera didáctica, participativa y divertida.

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